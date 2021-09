Ziliotto defendió la elección del Frente de Todos: “Nos sentimos ganadores”

Compartir esta noticia:











El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la conferencia de prensa del Frente de Todos desde la sede del PJ pampeano.

“Fue una campaña en donde quedó demostrado que hay distintos escenarios”, dijo el mandatario y destacó el clima de campaña.

Dijo que existe “una enorme satisfacción porque los pampeanos votaron uan vez más con una enormidad de votos a nuestros candidatos”.

“Cuando empecemos a pensar en noviembre vamos a empezar con un piso del 40% de votos propios. La lista que nos sigue consigue alrededor de un 35%”

“Sabemos que tenemos que ir a buscar a aquellos que no fueron a votar, a los que votaron en blanco, y seguir planteando que el 14 de noviembre se va a dirimir como se estructura el congreso nacional y ahí vamos a ir con la misma convicción que hasta ahora, buscando voto a voto, sin especular contra quien jugamos y los escenarios”, aseveró

ZIliotto reconoció el potencial del PJ en La Pampa y como fuerza mayoritaria del Frente de Todos. “No tengo dudas que seguiremos manteniendo esta diferencia y que nuestros candidatos serán los que más votos logren”, dijo.

El también presidente del PJ agradeció a los militantes, los fiscales, y las y los candidatos “que caminaron toda la provincia con propuestas sin guardarse nada”.

“A partir de mañana debemos redoblar el esfuerzo”, manifestó.

Ante la repregunta de los cronistas, Ziliotto quiso despejar dudas sobre los resultados electorales “Nos sentimos ganadores y los números así lo avalan”.

“Tenemos un 40% de los votos, y la lista que nos sigue el 35%. Claramente somos ganadores», afirmó el gobernador pampeano.

Derrota del Frente de Todos en General Pico

-¿Con qué tiene que ver?

-Una de las razones es que era mucho más apetecible ir a definir una interna desde la cantidad de listas que competían.

«Podríamos haber dicho «esperemos, si no jugamos nada» y no fue así. Fuimos con todo porque entendemos que nuestras convicciones siempre están a favor del conjunto. No tengo dudas que el 14 de noviembre el Frente de Todos saldrá victorioso», remarcó.

«Lo primero que tenemos que hacer es seguir gestionando hasta ahora. Hay que seguir trabajando. Nunca dejamos de gobernar. Sabemos no hay mejor herramienta que gestionar y la gente después, como pasó hoy, responde», dijo.

Interna Juntos por el Cambio

Ziliotto dijo que no conoció la propuesta de las listas pero consideró que “fue una interna muy fuerte, donde se jugó toda la que tenían. No sé si hubo una interna dentro del macrismo con tanta virulencia y con dos listas despegadas del resto y con la cantidad de recursos que manejaron”.

¿Se plebiscitó su gestión?

