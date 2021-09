“Mi tío hizo todos los papeles por la muerte de su hijo y después le dijeron que era mentira”

Compartir esta noticia:











Débora, prima del policía que fue envenenado criticó a los medios pampeanos que publicaron que había muerto su primo: “no tienen corazón”. Además, señaló que “es mentira que él le pegaba a su pareja”.

La prima de Gabriel, el policía que fue envenenado tras tomar un batido la semana pasada, manifestó que es “la segunda vez que se da un informe del fallecimiento, cuando no es así”, en declaraciones al programa de radio “Las dos verdades” que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Radio Mitre Santa Rosa (100.9).

Cuestionó a los medios que publicaron la noticia: “primero tienen que informarse mejor. Nosotros somos la familia y no tienen corazón de decir semejante cosa”. También criticó al jefe de la Policía.

“Le dieron la noticia a mi tipo, a una persona mayor con problemas de salud, él fue hacer todos los papeles y lo llama fríamente y le dicen que era mentira”:

-¿Cuál es el estado real de salud?

-Gabriel ahora casualmente ha mejorado y está estable. Lo vio mi primo como quiere abrir los ojos y tiene un poco de fuerza en las manos, algo que la semana pasada no hacía. Por el veneno que le dieron hasta tiene dificultades en la cara, los ojos hinchados, de a poco por su voluntad se está mejorando.

-¿Qué opinas de los rumores por la situación de pareja?

-Sí escuche, pero esta mujer salió a querer tapar algo que no es. Decir que Gabriel le pegaba que le hizo muchos maltratos, no es así. Gabriel es una persona muy buena. Somos familiares muy allegados y ellos tenían más o menos 10 años de relación

-Entonces para vos, ¿Cuál sería el móvil?

-Es una obsesión que tiene ella con él. Le hicieron un envenenamiento y duele ver tanta gente que opina de Gabriel y no es así. Dicen que es violento y que merecido tiene lo que esta pasando, por lo que el supuestamente le hizo a ella. Dicen como es policía nunca las denuncias salieron a la luz. Creo como mujer y tengo una persona que me golpea y me hace tanto daño, si acá no me toman la denuncia me voy a otro lado a su pueblo. Además, ella siempre fue muy agresiva.

-¿Cómo está el padre de Gabriel?

-Mi tío es una persona mayor con problemas de salud. Le hacen llamados molestos a todas horas y se le ríen de la situación.

Finalmente expresó que los médicos le han dicho: “este es un proceso largo, pero hay posibilidades de que salga adelante. Es un 50 o 50. Tiene afectado los órganos y una leve neumonía. Esta con asistencia mecánica”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios