Catarsis, crítica y apelación a la mística en las redes sociales tras la derrota del Frente de Todos en La Pampa

Entre los reproches, la arenga y las críticas, funcionarios, militantes de base y parientes de funcionarios se cruzaron en las redes sociales por el resultado del domingo. Otros optaron por cuestionar a los gobernantes, la comunicación y la designación de personas sin experiencia política en cargos públicos.









El diputado Espartaco Marín posteó un video de su padre y aseveró: “lo hicimos una vez. Hay que hacerlo de nuevo…” en alusión a la elección de 2017, donde Martín Maquieyra también estaba entre quienes vencieron en las primarias al partido del gobierno. En las generales, el peronismo lo dio vuelta y mantuvo la representación.

El presidente de la Unidad Básica de Villa Alonso, Oscar Crhistensen, también de convergencia, se sumó a la difusión del video del cuatro veces gobernador de La Pampa, en el que dice “… mostrémosle al país que acá los peronistas, no se doblan, no se quiebran, no se entregan y que vamos a jugar esta elección como si fuera la última para defender a nuestros candidatos a diputados nacionales pero particularmente también para defender nuestra identidad de peronistas pampeanos”

El intendente Luciano di Nápoli, visiblemente afectado por el resultado en la provincia y en la ciudad, hizo un posteo de agradecimiento “a toda la ciudadanía” y “a toda la militancia del Frente de Todos de Santa Rosa y por supuesto felicitar a nuestros candidatos y candidatas que lograron un 41,6 % de los votos, duplicando en cantidad al candidatos ganador de Juntos por el Cambio en nuestra ciudad”.

“No tengo dudas que en la elección general del 14 de noviembre volveremos a triunfar y llevar nuestros senadores, senadoras y diputados y diputadas al congreso nacional”, se sumó a la arenga con el fin de incentivar a revertir la elección en noviembre.

El Coordinador de Planes Descentralizados de la Administración Provincial del Agua, Gastón Rodríguez Delgado, fue criticado el mismo día de la elección cuando comunicó por Facebook que “bueno recién terminando, jornada muy pero muy buena, gracias a todos por tanto y a los choferes que algunos no llegan todavía, solo nosotros sabemos lo que hicimos, gracias totales !!”.

Lo hizo con una foto que mereció la crítica de un usuario de Facebook: “con todo respeto pero sí, estamos y están haciendo las cosas mal y el pueblo todo lo ve, los barrios olvidados, andan solo en campaña y en lugares donde no se ensucien los zapatos, las mismas caras y apellidos de siempre, el siempre pedir al pueblo y la dirigencia hacer lo que se le canta, pedimos cuidados, protocolos, quedémonos en casa dicen y siempre sacrificio al pueblo y basta mirar la foto que publicaste Gastón para ver qué lejos están de hacer lo que piden, solo tres con barbijos y sin respetar una sola de las consignas pedidas al pueblo”

El presidente de la Asociación Pampeana de Escritores y militante del peronismo popular, Sergio De Matteo, se refirió a la comunicación de Alberto Fernández: “Lo vengo diciendo desde que asumimos en el gobierno nacional: no tenemos política comunicacional. A los errores estratégicos de @alferdez y gobierno (amigos en los cargos en vez de cuadros políticos y ministros que no hablan) se suma la ofensiva opositora con la publicación de #Clarin y #LaNacion que se reproduce en sus radios y canales de televisión”

“Ese es el relato que gana la calle por medio de todas las repetidoras que posee el grupo de comunicación hegemónico, lo toma #Infobae, y las redes sociales en una retroalimentación constante que tiene como caja de resonancia el Congreso y los trolls las 24 hs”, agregó.

“De ese modo estamos a la defensiva y no divulgando las acciones de Gobierno. Esos funcionarios que no funcionan deben dar un paso al costado porque no sólo perjudican al @FrenteDeTodos sino aun peor: al propio pueblo”, añadió.

“Y así se genera una atmósfera que el Gobierno del @FrenteDeTodos tiene que salir a responder y aclarar la grilla que impone #Magneto. Lamentablemente no tenemos política comunicacional, los responsables son becados, tanto los de @CasaRosada como los medios públicos. La @TV_Publica @radionacionalAR y sus directoras y directores están pintados, no provienen de la política y son los principales protagonistas en no generar la agenda para que la ciudadanía sepa de las medidas políticas que los benefician y respalden las acciones de gobierno”, criticó.

La militante Liliana Contreras, que quiso participar tanto de la interna por las unidades básicas como de la PASO y no llegó por diversos motivos, se regodeó: “Explicámelo como quieras, pero esta es la realidad a ver si ahora bajan la soberbia y ven que todos somos necesarios”.

¿Y ahora? ¿Por qué será que se dio este resultado? ¿Soberbia? Los candidatos? ¿La mentira de «Unidad»?”, se preguntó.

Lucas Rojo, militante de Zona Norte y asesor del intendente Luciano di Nápoli prefirió postear una fotografía de Antonio Jauretche y unas de sus frases: “cuando el peón y el patrón votan al mismo cándida, el que pierde es el peón”.

Ante ese posteo, le respondieron: “está claro amigo que nuestros candidatos no estarían colaborando lo suficiente o ¿están esperando entregar otra vez como ya lo han hecho las bancas a la derecha? Solo pregunto, considerando los resultados. Huele mal todo esto…

Lujan Macías, uno de los militantes de base que quiso participar de las internas y se alejó enojado con la dirigencia peronista, señaló que “no le erré de nuevo con el pensamiento de lo que iba a pasar” y agregó “esto está pasando por algunos funcionarios que tiene nuestro peronismo que no son funcionales al pueblo y no dan respuestas a cosas sencillas que también nosotros como referente les llevamos y no nos escuchan”.

El hijo de Gustavo Vera, presidente de la Unidad Básica de Villa Parque y subsecretario de Salud de La Pampa, Gustavo Vera Carón, realizó un tuit polémico que no tardó en generar respuestas: “Con el diario del lunes, que placer no haber militado estas elecciones. Obviamente voté y siempre votaré al PJ”.

A ello Sasha Montes de Oca le respondió “viendo los resultados aun así decís que placer no haber militado? Bastante pecho frío” y Vera se defendió: “no compañera, con todo respeto, no voy a militar para funcionarios y dirigentes que no nos van a ayudar en nada, solo a repartir boludeces, pecho frio nunca, siempre nos la jugamos”.

Marcela Montes De Oca se metió en el tui agregó “sos el hijo de funcionario peronista , mmm no te da un poquito de vergüenza no haber movido el culo , es una falta de respeto al militante que llevó a tu viejo a donde está , pero sos privilegiado, ¿ no?.

Nacho Ortiz, otro militante de base que pensó en la idea de ser parte de la interna partidaria afirmó: “sigan dejando los compañeros de base afuera y sigan sin acordarse de los más necesitados y en noviembre tendrán un resultado igual , les aviseeeee”.

