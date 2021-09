Facundo Sola cruzó a Kroneberger y Maquieyra: “¿los que no hicieron nada antes son los salvadores ahora?”

Compartir esta noticia:











El legislador provincial del PJ dijo que “se sintió proscripto” al no participar de las PASO. Trabajará para revertir el resultado electoral y recordó la política del macrismo con La Pampa hasta el 2019. “Ellos fueron legisladores y no hicieron esfuerzos por La Pampa”.

Desde Alternativa Pampeana lamentaron los resultados de las PASO. Criticó a la conducción partidaria del PJ por impedir la participación de minorías en la elección interna de candidatos y candidatas y pidió a la sociedad que tenga memoria, recordando la falta de apoyo de la gestión de Cambiemos desde el 2015 al 2019 con el gobierno pampeano.

Sola reconoció su molestia por no haber podido participar en la elección interna. “El que pierde acompaña, pero yo quedé proscripto. Acompañé con el voto. Estas fueron PASO que definían las fuerzas políticas en cada espacio. En esta oportunidad, quedé muy molesto por no haber podido participar, no solo yo, sino un grupo de personas que acompañan Alternativa Pampeana. Ahora están definidas las fuerzas políticas y ahora entramos a la cancha”, afirmó en declaraciones radiales y se mostró confiado en que el Pj pueda revertir el resultado electoral. “Tenemos mucho por hacer y esperamos que en dos meses se pueda revertir, hay mucho por replantearse de cómo debemos generar un partido que se dinamice, que genere estímulos y participación, ideas y debate. Hay que discutir ideas y proyectos y no se discute nada”, precisó Sola en declaraciones radiales.

“Mi preocupación es que la gente cuando vota lo hace por una cuestión emotiva, el ser humano es más emocional que racional. Vota con el enojo del presente y olvida lo que pasó hace años atrás. Con este voto se ponen en cartelera a personas que ya fueron legisladoras. Maquieyra era diputado y Daniel Kroneberger también y ellos como legisladores nacionales, no hicieron su esfuerzo para conseguir cosas para La Pampa, hubieron silencios cómplices”, repasó Sola.

“Se aumentaron las tarifas, los índices de pobreza, no tuvimos viviendas, obras públicas, el desempleo venía avanzando y había silencio de estos dos representantes pampeanos en aquel momento y hoy con este enojo circunstancial, se pierde la memoria y se vuelven a poner como opción. Ver el mapa amarillo, cuando hace dos años atrás estábamos incendiados y sin pandemia, por la ideología dominante. Y hoy vemos que tienen ‘un gran premio’, porque hay un enojo de momento, parecen ser que los que no hicieron nada antes ¿vienen a ser salvadores ahora?. Invito a la gente que que piense y reflexione, no es el momento solo el voto, es lo que a partir de ahí se genera desde el Estado, que además de presente, debe ser eficiente, no basta un Estado presente, tiene que ser un Estado presente y eficiente y hoy por hoy, no lo estamos siendo”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

Por otra parte, Sola sola precisó que el peronismo hubiese alcanzado un mayor porcentaje de votos, si se hubiese presentado más de una lista. “La democracia interna en el Frente de Todos hubiese sido muy buena, motiva a la participación y al debate. Nosotros tenemos diferencias en muchos aspectos y queríamos plantearlas a la ciudadanía de La Pampa, para que dieran su parecer”, dijo.

“Con la competencia interna, con dos listas del Frente de Todos, hubiese logrado un porcentaje mayor de la lista que se presentó, cercana al 40%. Y si le agregábamos un plus, con Alternativa Pampeana, por qué no, hubiese sumado un 10% más el Frente de Todos”, dijo Facundo Sola.

Consultado sobre si Alternativa Pampeana hubiese aumentado el caudal electoral en el norte pampeano, Sola dijo que sí. “Ya con la gente se detectaba un malestar. Nosotros planteamos que tenemos diferencias y acompañamos en otras cosas, por eso entendíamos que hubiésemos tenido un apoyo electoral el día domingo, en el que el Frente de Todos, hubiese salido triunfante”, opinó.

“En Realicó ganó Juntos por el Cambio, con el 55%, aunque a nivel de boletas, ganó el Frente de Todos”, aclaró Sola y dijo que hubo una “decisión arbitraria” para impedir la democracia interna en el PJ, al impedir la presentación de Alternativa Pampeana. “Cuando tenés una estructura reglamentaria con exigencias difíciles de cumplir para una minoría, se impide la participación, quedando afuera por tecnisismos”.

“Nosotros hicimos el esfuerzo, armamos la lista con representantes de toda la provincia, juntamos los avales y lo que no logramos fue la certificación de esos avales, que la da la Policía, Juez de Paz o autoridad partidaria. Y la certificación había que hacerla delante de ellos, algo imposible de hacer en época de pandemia. Y entonces, se aplica otro método, que alguna autoridad partidaria, habilitada para ese fin, certifique los avales”, explicó Sola.

“En nuestro caso, no hubo autoridad partidaria para avalar esta metodología. Esto lo quiero dejar en claro. Entendemos que el Partido debe analizar modificaciones a esta parte y en el futuro no pase de nuevo, para que se enriquezca la participación en las urnas y en las propuestas. Sentimos que el Frente de Todos hubiese ganada, más allá de que lista que se presentó nos hubiese ganada, pero seguramente, hoy habría un pensamiento más positivo, para las elecciones”, dijo Sola.

