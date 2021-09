Las pymes convocaron a ir a votar con la memoria bajo el brazo

Compartir esta noticia:











En virtud de las elecciones próximas, la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino – ENAC – renueva el apoyo al modelo de trabajo y producción y llama a las pymes a ir a votar con la memoria bajo el brazo.

“Nuestro país transita momentos complejos desde lo sanitario y también desde lo económico, eso es innegable. Sin embargo también es innegable que no nos equivocamos cuando con aquel comunicado de ENAC del 25 de Octubre del 2019 en medio de un default y de una recesión económica llamamos a nuestros colegas a elegir un proyecto político de trabajo y producción. Esa claridad al momento de elegir permitió que haya un Gobierno Nacional que se ocupara de la salud Y de la economía simultáneamente en el momento más oscuro de la pandemia, impulsando la campaña de vacunación más grande de nuestra historia y poniendo a disposición el paquete de ayuda económica para las pymes más grande desde que se tenga memoria. Esto permitió salvar 100.000 pymes del cierre y evitar 1 millón de despidos. Con el programa ATP se pagaron 8 millones de salarios de 320.000 empresas, chicas, medianas y grandes, nacionales y extranjeras, de todas las provincias argentinas sin distinciones ni discriminaciones, fue nuestro voto lo que hizo esto posible”, indicaron en un comunicado de prensa.

“Asímismo sabemos que aún hay promesas sin cumplir, acciones sin realizar. Las pymes somos muy conscientes de la vida que queremos. Esto no es un apoyo incondicional. Fortalecer un congreso de diputados y senadores que promuevan la industria nacional, la producción federal, la inclusión social, popular y feminista es la condición necesaria pero no suficiente. Elegir bien al momento de votar es el primer paso para impulsar las leyes que ordenen el progreso de nuestro país. Llevar luego estas leyes a la práctica de manera efectiva, es decir al mercado, será la condición suficiente, es el segundo paso donde este proyecto de producción y trabajo debe incluir a los empresarios nacionales pymes como actores relevantes de las transformaciones que nuestra sociedad demanda. Solo con política vemos que no alcanza, y sin las pymes y los trabajadores no se puede , es con todos que vamos lograr el desarrollo que anhelamos”.

“Es por ello que apelamos a la memoria de lo transitado estos casi 2 años y hacemos un llamado a revalidar el apoyo el proyecto de trabajo y producción que conduce el Presidente de la Nación Alberto Fernández y la Vicepresidenta de la Nación Cristina Fernandez de Kirchner. La vida que queremos es con las pymes. Viva la democracia”, cierra el comunicado.

Acerca de la ENAC

El movimiento de empresarios nacionales para el desarrollo argentino representa políticamente a las empresas que viven del mercado interno con presencia en 21 provincias de la Nación. Ante el Congreso de la Nación solicitamos la Ley de emergencia PYME. Es miembro del Consejo Argentina contra el Hambre y del Consejo Económico y Social.

