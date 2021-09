Piquense denunció “acomodo” en un concurso público para ingresar a la AIC

Compartir esta noticia:











Damián Rattalino, Ingeniero en Sistemas, hizo un largo posteo en Facebook para denunciar que hubo “acomodo” en el concurso de ingreso a la Agencia Investigación Científica (AIC).

Rattalino dijo que todos los sucesos que relató en Facebook ocurrieron en el mes de agosto pasado: “me ví claramente perjudicado por parte del jurado encargado de establecer el orden de mérito en un concurso público por parte de la Agencia de Investigación Científica (AIC), la cuál depende directamente de la Procuración General de La Pampa, para un cargo de Prosecretario en la Sección Informática Forense”, comienza el largo escrito publicado en la red social.

Colgó un enlace con sus pruebas y explicó:

Mi nombre es Damián José Rattalino. El día 4 de Agosto me inscribí en un concurso público para cubrir un cargo como Prosecretario en la Sección Informática Forense de la Agencia de Investigación Científica (AIC) – Sede General Pico (el mismo se encuentra en el enlace citado con el nombre “01- Resolución PG 114/21: Llamado a Concurso.pdf”). La inscripción fue en tiempo y forma, por lo que fui admitido en la misma, en conjunto con 4 postulantes más, según se detalla en el documento “02- Acta 1: Admisión a Prueba de Oposición.pdf”. Para la misma, además de mi Curriculum Vitae, se anexó, entre otros, una copia de mí título universitario de grado como Ingeniero en Sistemas, el cual fue otorgado por la Facultad de Ingeniería, perteneciente a la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

El Martes 10 de Agosto se llevó a cabo la prueba de oposición a postulantes admitidos en el concurso. En la misma se presentaron, además de mí, dos postulantes más (hubo dos que no se hicieron presentes en la misma). Según se establece en el llamado a concurso, el mismo sería evaluado otorgando 80 puntos por la evaluación realizada por los jurados y 20 puntos por los antecedentes presentados por los postulantes. A su vez, indica que la evaluación sería realizada por los siguiente tres jurados: 1. Dra. Carolina Julieta Ghione, (Coordinadora de la AIC); 2. Ing. Juan José Barbero Alisandroni, (Prosecretario de la Sección Informática Forense); 3. Ing. Martín Eduardo Rodríguez, (Prosecretario de la Sección Informática Forense).

Antes de proseguir con los detalles de este concurso, voy a detallar algunas particularidades sobre los jurados implicados en cuanto a cómo obtuvieron sus actuales cargos en la AIC.

1. En cuanto a la Dra. Ghione no tengo detalles de cómo logró obtener su puesto, y, dado que no conozco cuales deberían ser los pasos para seleccionar a una persona en su puesto, decidí no indagar más sobre su situación.

2. El Ing. Barbero Alisandroni es el primero de los dos subsecretarios en obtener su cargo, el cual fue sin concurso previo, lo que llamamos comúnmente “puesto a dedo o por acomodo”.

En la nota se dan más detalles sobre esto y se indican todas las irregularidades que hubo en este proceso.

3. El Ing. Rodríguez es el segundo de los dos subsecretarios en obtener su cargo. No he podido determinar exactamente como él mismo pudo acceder a su posición, pero existen 3 posibilidades:

A. Sin concurso previo.

B. Por medio del llamado a concurso PG 108/18, el cual se encuentra en el enlace citado con el nombre “07- Resolución PG 108/18: Llamado a Concurso.pdf”

C. Por medio de otro concurso.

No voy a centrarme, en este caso, sobre la posibilidad de que se haya dado sin concurso previo, ya que sería una situación similar a la de Barbero Alisandroni, y sus irregularidades, además de saltar a la vista por si solas, son explicadas en la nota del diario citada anteriormente.

En caso de darse por un concurso diferente al PG 108/18, sería al menos llamativo, ya que en la página web del Ministerio Público no figura ningún otro llamado para este cargo.

Lo más probable en este caso es que, efectivamente, el cargo por parte de Rodríguez haya sido obtenido mediante el concurso PG 108/18, el cuál tiene fecha el 21 de septiembre de 2018. Este tiene, entre sus requisitos, métodos de evaluación y jurados, las siguientes particularidades:

1. Que los postulantes sean Ingenieros en Sistemas.

2. La evaluación otorga 70 puntos, mientras que los antecedentes presentados podrán obtener un máximo de 30 puntos (diferentes a los 80/20 de este nuevo concurso).

3. Solo se indican dos de los evaluadores de este concurso (Dra. Ana Andrea Audisio y Dra. Carolina Julieta Ghione).

Sin embargo, Rodríguez recibe su título de Ingeniero en Sistemas el día 31 de Mayo del año 2019, por lo que, y siempre suponiendo que obtuvo su cargo en este concurso, Rodríguez presentó documentación apócrifa o el jurado de dicho concurso decidió ignorar los requisitos establecidos en el llamado. Es posible que, en el momento del concurso, Rodríguez haya finalizado sus estudios (100% de la carrera), pero la realidad es que, a fines técnicos, uno se recibe cuando firma su título y realiza la jura sobre el mismo. Solicité información sobre el resultado de este concurso, pero el mismo me fue denegado por parte de Procuración, aduciendo que esa información no es de carácter público (quien dio estas justificaciones fue una persona perteneciente a la secretaria privada de procuración, en conjunto, según sus palabras, con la Dra. Audisio, justamente una de las jurados del concurso). Incluso, en la resolución PG 62/19, la cuál es del 3 de mayo del 2019, Rodríguez figura como ingeniero, cuando aún no había recibido su título (documento “09- Resolución PG 62/19: Capacitaciones para Prosecretarios”).

Es decir, los dos jurados que poseen cargos similares a los concursados, accedieron de forma irregular a sus cargos (en el caso de Rodríguez no está del todo claro, y en caso de haberlo hecho en otro concurso, sería interesante saber porque el mismo no se encuentra publicado).

Retomando mi situación, me presento a la prueba de oposición el día estipulado. Es llamativo que en este llamado hayan disminuido a 20 puntos los antecedentes presentados, y, más aún, que se haya quitado el requisito de que los postulantes sean Ingenieros en Sistemas, o que posean algún tipo de formación universitaria, como si requería, por ejemplo, el concurso PG 108/18). Es decir, se bajaron los requerimientos en lugar de subirlos (esto como si se pretendiera que alguien sin formación universitaria se inscribiera al concurso). Además, en el mismo no se establecen aspectos excluyentes ni prioritarios, por lo que se interpreta que todos los conocimientos solicitados poseen la misma prioridad.

Al entrar a la oficina en la que la misma se realiza, me encuentro con la primer gran irregularidad en este concurso: El jurado Rodríguez no se encontraba en la misma, por lo que fui solamente evaluado por los jurados Ghione y Barbero Alisandroni. No sé cuán válido puede ser esto, pero si es seguro que no es algo normal, y que, además, la visión en cuanto a mis capacidades por parte de la jurado Ghione (la cual no se encuentra con una formación adecuada para evaluarlas) se verían solamente influenciadas por el jurado Barbero Alisandroni.

Durante la misma, note cierta incomodidad/nerviosismo por parte de los jurados con mi presencia. Es la primera vez que veo a los entrevistadores más nerviosos que el propio entrevistado (aunque esto no lo puedo comprobar). Además, vi cierta tendencia por parte de los jurados para imponer preguntas sobre sólo algunos de todos los ítems que se solicitaban en el concurso.

El día Viernes 13 de Agosto, a las 11:39 recibí un e-mail de la jurado Ghione, la cuál me decía que durante el transcurso de ese mismo día iba a estar el acta de la resolución del concurso. Efectivamente, a las 11:46 recibí, por medio de un correo de procuración, el acta en cuestión (documento “03- Acta 2: Orden de Mérito.pdf”). Ese mismo día, la jurado Ghione renuncia a su cargo (una casualidad bastante llamativa). Al revisar el acta, se observa que el postulante Galant, Martín Javier es quien tuvo mayor puntaje.

En la misma, se detallan las evaluaciones por parte de los jurados en base a las entrevistas, donde, al hacer una inspección más minuciosa, noto no solo que poseo más conocimientos en cuanto a los temas solicitados que el postulante Galant (él cuál, según se detalla en el mismo acta, presentó conocimiento sobre muy pocos temas de los requeridos en el llamado al concurso, pero obtuvo 70 puntos de 80 posibles), sino que ciertos temas que indique sobre los cuales poseía conocimientos no fueron citados en la evaluación. No conforme con esto, me pongo a buscar más datos sobre el postulante Galant, sobre el cual no solo no encontré datos de ninguna institución universitaria/terciaria que acredite estudios de nivel superior a un secundario, sino que además pude corroborar que el mismo ya posee un cargo en la AIC como Administrador de Sistemas. Es muy claro, según lo que se observa, que poseo un nivel de formación totalmente superior al postulante Galant. En términos generales, poseo la misma formación que los jurados Barbero Alisandroni y Rodríguez.

Notando esta situación, decido realizar una nota de Recurso de Reconsideración del concurso, la cuál fue aceptada y firmada por el jurado Barbero Alisandroni (documento “04- Recurso de Reconsideración.jpg”). En la misma expongo todas estas irregularidades, y como, a mí manera de entender, la evaluación fue totalmente orientada para que el postulante Galant fuera quien obtuviera mayor mérito. Una cuestión llamativa es que él decidió mandarle una foto de la misma a la jurado Ghione, la cuál como se citó anteriormente, ya había renunciado a su cargo.

Un par de días después, recibo un nuevo acta (documento “05- Acta 3: Respuesta a Recurso de Reconsideración.pdf”), en devolución a la solicitud del recurso de reconsideración. Sorpresa la mía al observar la mayor irregularidad posible en este concurso. Quienes evaluaron el recurso de reconsideración fueron Barbero Alisandroni (el mismo jurado del concurso) y Rodríguez (el jurado del concurso que estuvo ausente el día del mismo). O sea, las mismas personas que habían calificado unos días antes una evaluación debían revisar su propio desempeño sobre la misma. Consultando con personas allegadas y con conocimientos en este tipo de situaciones, quienes deberían evaluar esto tendrían que pertenecer a una sección independiente a estos jurados, en un nivel horizontal de responsabilidades o, preferentemente, verticalmente superior. En este nuevo acta, los jurados establecen, entre otras cosas, que la valoración de los temas no es una cuestión “matemática”, sino que ellos pueden determinar subjetivamente la puntuación, ignorando lo establecido en el llamado a concurso.

Aquí es donde agoté todas las instancias posibles para mostrar las irregularidades en este concurso dentro del ámbito de la AIC. Es por esto que presento está información para que se investigue cómo se realizan este tipo de resoluciones de concursos y corroborar, efectivamente, si como yo considero, hubo un fraude en este y/o en otros concursos.

Aclaraciones:

1. No voy a citar los mensajes que me llegaron de personas allegadas pertenecientes al poder judicial sobre cómo se resuelven estos concursos, y este en particular, porque no tengo manera de comprobar que eso sea cierto. Pero si me sirve para corroborar mis sospechas.

2. Esto no es por egocentrismo ni nada que se le parezca. La realidad es que es un cargo que me interesaba mucho por el desafío profesional, y simplemente me parecen totalmente injusta este tipo de situaciones.

