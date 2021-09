Dura crítica de exfuncionaria de Altolaguirre al intendente di Nápoli

Compartir esta noticia:











La exdirectora de prensa del gobierno de Leandro Altolaguirre en Santa Rosa, Silvana Oses, le pidió que recorra las calles y deje el marketing de campaña. Lo hizo luego del desborde cloacal en el comercio de su pareja.









“Esto que ven es mierda que viene de la calle. ¡Todo el local inundado de olor y gases intolerables!”, denunció.

“Llamamos a Dagsa, fueron, miraron y por último dijeron ‘y… está toda la calle así, no podemos hacer nada’”, dijo Silvana Oses.

“Y se fueron muy campantes dejando la tapa levantada y a nosotros con la mierda adentro… Esto no es chicana política Luciano Di Nápoli, esto es real, tus promesas se estancaron como la mierda en nuestro local, deja las fotos y el marketing para otra campaña y recorre las calles caminando como lo hiciste antes de las elecciones, te acordarás me imagino, cuando denigrabas a Leandro Altolaguirre por inactivo, inútil etc., etc.”, agregó.

“¡Demasiados funcionarios y pocos laburantes! Pensá Luciano, ¿así querés llegar a ser gobernador? Te invito a darte una vuelta por calle España y mostrar tus dotes de buen gobernante, esos sí, ¡trae máscara Lord!”, finalizó la exdirectora de prensa del gobierno de Cambiemos en Santa Rosa.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios