Fernández convocó a “golpearle la puerta al vecino que no fue a votar”

En las PASO del domingo, sobre un padrón de 34.385.460 electores, concurrieron a votar 22.765.590, proporción que representa el 66,21 % del total y que implica la participación más baja registrada desde que existen las primarias.

La asistencia del 66,21 % del total de padrón en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo fue la más baja de la historia de esa instancia electoral desde que se creó, en 2011, situación a la que se refirió el presidente Alberto Fernández que, a dos días de esos comicios, llamó a revertir esta tendencia de cara a las generales del 14 de noviembre.

«Vamos a a golpearle la puerta al vecino que no fue a votar y expliquémosle lo que está en juego», señaló el mandatario en un acto que encabezó este martes en territorio bonaerense en el que puso en marcha de 25 obras en 14 provincias.

Alertó sobre la importancia de alcanzar los niveles históricos de asistencia en las elecciones generales legislativas de noviembre, al advertir que «lo que está en juego es que la Argentina se ponga de pie, lo que está en juego es que el trabajo vuelva, lo que está en juego es que los empresarios argentinos sigan radicando su capital aquí, eso es lo que está en juego».

Las cifras fueron difundidas este martes por el Ministerio del Interior en base a lo que fue la asistencia de los electores en relación al total de padrón electoral y marca la participación más baja desde el 2011, año en que comenzó a implementarse esta instancia electoral.

En las PASO del 2017, que también fueron legislativas como las de este año, la asistencia a los lugares de votación alcanzó el 72,3 por ciento, en tanto que en las elecciones generales de ese mismo año, es decir las equivalentes a las que se desarrollarán el 14 de noviembre, la participación subió a 77,61 por ciento.

En este contexto y con esos antecedentes, se puede proyectar un incremento en la concurrencia a las urnas para los comicios del 14 de noviembre.

Fernández se refirió a esta merma al participar de un acto que encabezó en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.

Allí, Fernández arengó; «En noviembre (por las elecciones generales) por favor no interrumpamos la marcha que empezamos, nosotros sabemos que tenemos cosas que corregir, lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos, los errores cometidos no los volveremos a cometer, pero por favor no condenemos al país al retroceso»,

Más temprano, el segundo candidato a diputado nacional del FdT por la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, se había manifestado en ese mismo sentido.

«Agradecemos a los millones de bonaerenses que nos acompañaron y volvemos a convocar a quienes no lo hicieron», escribió Gollan en su cuenta de Twitter, y agregó: «Al analizar los resultados, vemos que la caída en cantidad de votos recibidos en provincia es directamente proporcional a la cantidad de bonaerenses que no fueron a votar».

Según el candidato a la Cámara baja, «es el momento de volver a convocar con propuestas concretas que venzan esta desilusión».

A diferencia de otros años, estas PASO estuvieron enmarcadas en un escenario de pandemia por coronavirus que impuso límites que le dieron a los comicios un marco atípico.

En 2011 acudió a las urnas un 78,66 % de los inscriptos, en una elección que incluía cargos ejecutivos además de los legislativos que se renuevan cada dos años.

En 2013 votó el 76.83 %, sólo para cargos legislativos; mientras que en las PASO del 2015 el porcentaje de ciudadanos que emitió su sufragio fue del 74,91%, en una elección con renovación ejecutiva y parlamentaria.

En las últimas elecciones primarias, en 2019, el porcentaje de asistencia fue del 76,4%, también de cargos ejecutivos y legislativos.

