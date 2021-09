Nueva Planta de Tratamiento de Residuos: “necesitamos saber si la ecuación ambiental cierra”

Compartir esta noticia:











Desde la oposición reclaman la realización de una audiencia pública para la construcción de una nueva planta de tratamiento de residuos que se ubicará a siete kilómetros de la ciudad en el marco del Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu).

Este miércoles, desde las 9 horas, se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto y Ecología y Ambiente Humano, el proyecto del Ejecutivo para llevar adelante el Programa de Gestión Integral de Residos Sólidos Urbanos, con una nueva planta de tratamiento y relleno sanitario en Santa Rosa.

El legislador de la oposición, Marcos Cuelle, dijo a Plan B que es necesario conocer todas las implicancias de la iniciativa y solicitó la realización de una audiencia pública con todos los sectores involucrados.

“Hoy solicitamos que vengan los funcionarios del Estado Provincial, porque hay una mezcla en la intención de expropiar una tierra para generar nuevos rellenos sanitarios para Santa Rosa y la vinculación con un Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para toda la provincia, en la cual, van metiendo el tema a consideración, pero no se ventila públicamente, sabiendo que esto traerá consecuencias o acciones para la ciudadanía, municipios o el ambiente que necesitamos que se discutan públicamente”, dijo a Plan B.

“Es decir que según la propuesta del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, habría localidades que serán receptoras de otras y a su vez aquellas que lo envíen, tendrán que pagarles a estas comunas”, explicó el legislador de la UCR.

“Entonces, las comunas tendrán que trasladárselo luego a los frentistas. Si hay que avanza en este sentido, consideramos que es importante la opinión de intendentes y concejales de diferentes localidades”, agregó Cuelle.

Por otra parte, el legislador quiere saber cuál será el impacto ambiental de la iniciativa. “Necesitamos saber si la ecuación ambiental cierra, no solo porque hay comunas que trasladarán residuos a otras, sobre todo los de rechazo y tendrán que hacer más de 100 kilómetros para llevarlos”.

“Necesitamos que quienes estén en las cuestiones ambientales, sean ONG o la Universidad, puedan acercar información sobre cuál es la mirada que tienen ellos sobre esta iniciativa que se pretende llevar adelante”.

—¿Dónde se encuentra el terreno?

—En el caso de Santa Rosa, se ubica al oeste del actual relleno sanitario, a unos 7 kilómetros. No sabemos si está vinculado con el DAMI, ya que debería ser tratado como una cuestión de área metropolitana de Santa Rosa y Toay y ser expropiado por las dos localidades. No sabemos si esto ha ocurrido o no.

Es una zona no urbana, una cantera que estaría saliendo fuera de circulación, que no solo tratará los residuos de Santa Rosa, sino también todos los rechazo de la Microrregión 6. Habría que tener alguna explicación pública, no la de hoy, que será la puesta en escena de funcionarios del Ejecutivo Provincial, sino la cual todos puedan tener los antecedentes, las cuestiones técnicas y discutirlas públicamente en una audiencia presencial, virtual o lo que sea más acorde a las situaciones sanitarias que nos encontramos.

—¿En Santa Rosa la Audiencia Pública es obligatoria?

—En principio, eso lo tiene que resolver la ciudad de Santa Rosa. Esta es una instancia provincial, donde nos piden declarar sobre la expropiación de un terreno. Santa Rosa deberá dar este debate y es uno de los temas que deben ser discutidos en una audiencia pública.

