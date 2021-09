Renovación Justicialista cruzó a Facundo Sola: “no fue el único proscripto”

Compartir esta noticia:











En una carta enviada a Plan B Noticias, el espacio liderado por Liliana Contreras, cruzó a Facundo Sola por no incluirlos entre los sectores que no pudieron participar de las elecciones.









El documento envaido a esta redacción indica que Facundo Sola “se que no fue el único proscripto, ya que nosotros Renovación Justicialista Pampeana también tuvimos el mismo problema y por eso no pudimos presentar nuestra lista que contaba con todos los requisitos y solo no consiguimos la certificación de avales por autoridades partidarias, tal como es de conocimiento público”.

“Le recuerdo al Compañero Facundo Sola que el llamo a mi celular para pedir los avales sin ninguna negociación de cargos porque ya tenía su lista completa y que nosotros esperaramos al 2023, una agachada política, ya que la junta electoral partidaria aclaro que su lista no reunía las condiciones necesarias: avales, respaldo electrónico y la certificación de buena conducta y libre de antecedentes para quien aspire a una candidatura nacional expedido por el REPAR , aparte de la certificación de avales”, añade.

“Renovación Justicialista Pampeana dejo en libertad de acción a los compañeros y simpatizantes este 12 de septiembre y así cada uno en libre albedrio decidiera como emitir su voto, la gran mayoría me hizo saber que se abstendrian de participar y pagarían la multa correspondiente”, indica.

“Para acompañar en noviembre esperaremos, si es que les importa recuperar a parte de la militancia que nos acompaña un llamado del presidente del partido justicialista, sino los compañeros seguirán en libertad de acción”, resalta.

“Si a nivel nacional se están produciendo movimientos, en la provincia es lo mínimo que se espera: humildad, asumir las equivocaciones, reconocer la necesidad de una verdadera unidad y valorar a la militancia, terminar con las líneas mayoritarias. Estamos hartos de ser usados, ninguneados, invisibilizados”, destaca.

Negociaron un Frente con partidos que no aportan caudal de votos, pero que se llevaron cupos de cargos electivos y en funcionarios no acordes a lo que sumaron y los verdaderos peronistas miramos desde la vereda sin poder decir nada.

“Este voto bronca fue por muchos motivos y varios ocasionados por la decepción provocadas por las líneas mayoritarias. El 14 de noviembre puede ser una Victoria o una tremenda amargura para el pueblo peronista pampeano ya cansado de un manejo arbitrario de parte de las autoridades partidarias. Ustedes deciden”, cierra.

