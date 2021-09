Dura crítica de Faggiani: “está bárbaro resolver los problemas de las empresas, pero los votos te los dan los compañeros”

Compartir esta noticia:











El secretario general de la CGT Zona Centro Sur analizó la crisis en el Frente de Todos. “Hay que tratar de recomponer la situación económica de los que menos cobran”, dijo y apoyó al gobierno de Alberto Fernández.

El secretario general de la CGT Zona Centro Sur, Luis Faggiani, se refirió a la crisis desatada en el Frente de Todos y repasó el comunicado enviado por la CGT, advirtiendo sobre quienes utilizaron la pandemia para hacer política, tratando de llevar agua para su molino y también sobre las responsabilidades del gobierno, que tiene que actuar en ese sentido. “Desde el movimiento obrero acompañamos porque creemos convencidos que un gobierno peronista es mejor a lo que nos pasó en la última experiencia que tuvimos”, dijo.

“Creo que hay que escuchar mucho más a los compañeros. Está muy bien reunirse con los sectores de la producción, los sectores del empresariado, pero los votos, este gobierno los consiguió con los compañeros. Lo que tiene que hacer este gobierno es sentarse con los compañeros y preguntarles qué les pasa. Creer que se reciben los votos y se interpreta todo lo que les sucede a la gente es un error gravísimo”, dijo Faggiani.

“Hay que sentarse a juntar a conversar con los que están abajo, que te dicen qué está pasando, que no se llega a fin de mes y ver cómo se hace. Está bárbaro resolver el problema de las empresas, pero los votos no te los van a dar los empresarios o el campo, con el que estás desesperado por sentarte”, afirmó el secretario general de la CGT Zona Centro Sur.

Consultado sobre los resultados electorales, Faggiani señaló que “hubo gente que no fue a votar, simpatizante del gobierno. Y si no es simpatizante, es gente que en otra oportunidad votó a favor y hubo otro grupo de personas que hizo una evaluación con su bolsillo, claramente. Si su salario no le alcanza para llegar a fin de mes, quiere llamar la atención y llamar la atención es muy difícil, en una circunstancia como la que estamos de pandemia y se hizo a través del voto”, afirmó en declaraciones radiales.

“Personalmente, no esperaba un resultado como el que se vio. Sí había una disconformidad, pero no el resultado como se dio el lunes”, reconoció a periodistas de la FM Radio Noticias. “Es evidente que el malestar era más notorio de lo que podíamos percibir o imaginar y se reflejó en las urnas”, agregó Faggiani.

En referencia al Plan de Vacunación, Faggiani sostuvo que “no sé si se consideró como un hecho heroico, fue un sacrificio muy grande por parte del Estado y en otros lugares no se hizo del mismo modo. Se tuvo confianza en que contar con hospitales, elementos sanitarios y que no hubiera casos de personas que se murieron por no tener respirador iba a alcanzar. Además, se puso énfasis en la asistencia a empresarios, pero eso no lo vio nadie, ni los empresarios, que pensaron que los obligaron a estar encerrados y les impidieron echar personas”, afirmó Faggiani.

“Yo no tengo dudas que los ATP salvaron a pymes y pienso cuántas empresas pudieron continuar a bajo ritmo, con dificultades, a partir de los esfuerzos que hizo el gobierno con las cosas que le critican, como la emisión monetaria”, afirmó el secretario general de la CGT, en referencia a las críticas que realiza el neoliberalismo.

El secretario general de la CGT también opinó que “hay que tratar de recomponer del mejor modo posible la situación económica de los que menos cobran. Son evidentes todas las dificultades, luego hay que ver de dónde se saca la plata. Creo que otra solución es comunicar de manera diferente lo que se está haciendo, es evidente que hay errores en la comunicación de lo que se hace”.

“Además, si hay una acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que ponerlo sobre la mesa, sea cual sea. No se quiere pagar el costo antes de las elecciones, respecto si vamos a tener que aceptar que nos den diez años de plazo, para repactar lo que se tenga que pagar y la demora de eso, genera incertidumbres y dificultades. A veces se especula demasiado con salir a hablar, son errores comunicacionales que son serios”, afirmó Faggiani.

“El gobierno debe apuntar a todos los sectores cuando da respuesta y esa (el acuerdo con el Fondo) es una respuesta que hay que dar. La salida es la que propone la izquierda, no paguemos la deuda, pero eso no es lo que propone el gobierno, históricamente el peronismo ha asumido compromisos, sean propios o ajenos, cumpliendo con organismos internacionales de crédito. Si sabemos que le vamos a pagar, cerremos el mejor acuerdo que se pueda, con las mejores condiciones que se pueda y ver cómo transcurrir el camino que viene”, dijo Faggiani, para criticar el crédito de U$S 50.000 millones otorgado a la gestión de Macri, el mismo monto que envió a países para asistirlos por la pandemia de coronavirus.

“El endeudamiento y todas estas dificultades te van atando y condicionando y te ponen ‘fuera del mundo’ como decía el gobierno anterior. Pero ellos con sus actos nos pusieron fuera del mundo”, criticó. “Ellos forman parte de una casta que históricamente se ha ocupado que la Argentina esté sometida”, cerró.

