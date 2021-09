“El presidente tiene que terminar su mandato, tomar las riendas y llevar calma a los argentinos”

Compartir esta noticia:











El presidente de la bancada Propuesta Federal y referente del PRO en La Pampa, Martín Ardohain, destacó que el Alberto Fernández “tiene que terminar su mandato y señaló que “el enemigo del presidente lo tiene en el gobierno”

“Faltan dos años y medio, el presidente tiene que terminar su mandato, pero tiene que tomar decisiones. Que no busque enemigos afuera, los problemas los tiene adentro del Frente de Todos”, aseveró.

“Estamos muy preocupados, se veía venir que el gobierno era una unión de poder sin proyecto de país, y en ese contexto estamos sumergidos todos los argentinos, metidos en una interna de ellos”, dijo.

“Que el presidente tome las riendas del país, que lo solucione rápidamente y que lleve calma a los argentinos en estos momentos de tanta angustia, económica, social, y de una pandemia de la que todavía no salimos. Aún no está la reactivación económica y ellos peleándose por poder, que no busque afuera, el enemigo está adentro”, reiteró.

Elección

Ardohain también dialogó con Plan B Noticias sobre el resultado de las PASO del domingo 12 de septiembre. “Se apostó primero al frente, después intentamos una unidad que no se nos dio y fuimos con cinco listas. Por un lado era preocupante y por otro con grandes expectativas para representar una opción al gobierno, Las cinco listas vencieron al Frente de Todos en La Pampa por más de 10 puntos. Eso es destacable, se dice que no se le puede ganar al peronismo y el domingo la gente eligió a Juntos por el Cambio”, dijo.

“Se ve un poco de soberbia, en el gobierno, en los funcionarios y en los diputados del oficialismo. Hoy se demuestra que los votos son de la gente, que hay que salir a pelarlos y representarlos. En esta ocasión la gente nos acompañó y vamos a trabajar para representarlos en noviembre también”, dijo.

“Logramos una fórmula muy buena con Daniel Kronebrger y Martín Maquieyra, pudimos salir de la división de los partidos, es la primera vez que vamos juntos comprometidos en un frente y vemos la base para ese Juntos por el Cambio unido que necesitamos para el 2023”, indicó.

Resaltó que el martes “dimos un gran paso juntando a las cinco listas, sacándonos una foto, pensando en La Pampa para noviembre”.

– ¿Y ahora cómo siguen?

– Sabemos que el justicialismo va a poner todo en la cancha, pero confiamos en la gente que es la que tiene la fortaleza y el voto lo tiene el pueblo. Hace un año y medio estamos tratando de representar a ese pampeano que no tiene vos. Cuando dicen que son todos lo mismo, me habrás escuchado decir que no son todo lo mismo, los periodistas no son todos lo mismo, los abogados, y los políticos tampoco”, ejemplificó.

– ¿Tenés confianza para noviembre?

– Sí, creo que la gente nos dio una oportunidad muy grande. No hay que desconocer que la gente está muy cansada de todos, de nosotros también, y eso también se lo digo a los nuestros. La gente está cansada de un gobierno nacional que le mintió con la pandemia, con el vacunatorio, con las fiestas, en lo económico, con la inflación, con la seguridad.

Hoy estamos siendo una opción y estamos trabajando en eso. También hemos cometido errores y los hemos reconocido y hemos perdido elecciones por esos errores. Hoy la sociedad nos están mirando, trabajemos todos juntos por esa oportunidad que nos da la gente, por la provincia y el país que queremos,

– Aun con ese cansancio, la elección de JxC fue buena…

– Vivimos en La Pampa y en Argentina e intentamos interpretar que quiere la gente, que para nosotros es un proyecto del medio, nadie quiere los extremos, la gente quiere vivir tranquila, pagar los impuestos, pero que esos impuestos no los ahoguen, quiere trabajar, quiere estar segura. Y creo que la gente quiere un país normal, que no quiere tirar todo por la borda, y me parece que eso es lo que votó la gente el domingo.

