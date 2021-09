Mariano Fernández también respaldo al Presidente y pidió redoblar esfuerzos de cara a noviembre

Compartir esta noticia:











El vicegobernador pampeano salió a respaldar al presidente Alberto Fernández en medio de la crisis interna que atraviesa el Frente de Todos tras el revés electoral del domingo pasado.









El vicegobernador Mariano Fernández dijo hoy que «si no acompañamos al presidente estamos siendo utilitarios a aquellos que quieren desestabilizarlo y, por ende, debilitar la democracia» y que «no hay espacio para la duda».

Mariano Fernández además se refirió a las elecciones que se desarrollaron en la provincia y en el país el domingo pasado, y destacó fundamentalmente la tarea “descomunal” de la militancia y consideró que «son los únicos que están libres de responsabilidades» en la derrota del oficialismo.

En esa línea opinó que «no hemos estado exentos a lo que ocurrió a nivel nacional. Hay una multiplicidad de factores. La pandemia jugó un rol importante en el estado de ánimo. No sólo por el dolor humano, sino por las secuelas que ha dejado en el aspecto social y económico. Hay una reactivación, pero aún no se ha volcado al salario de la clase trabajadora y media. Por estas razones los resultados electorales fueron adversos».

Consultado por algunas declaraciones que dirigentes realizaron luego de las PASO, atribuyendo culpas a determinados sectores, el presidente de la Legislatura dijo: “Yo no soy de los que le echan la culpa al de al lado. Yo me hago responsable de lo que me tenga que hacer responsable”.

«Los peronistas sabemos qué tenemos que hacer para revertir la situación. Hay que organizarse mejor y redoblar esfuerzos. Hay que sacrificarse más desde el punto de vista del trabajo, en todas las localidades. Saliendo codo a codo con la militancia y llevando un mensaje claro, se puede revertir la elección», reflexionó.

Por último, el vicegobernador aseguró que lo que se juega en las elecciones generales legislativas es la «antesala del 2023», donde se definirá en «modelo de inclusión social en Argentina».

«Hay que entender que el 14 de noviembre no es una elección de legisladores nacionales nada más, sino que es seguir apostando a un modelo de inclusión social en Argentina; es la antesala del 2023», dijo.

«Tenemos que trabajar con la idea de que en La Pampa nosotros queremos seguir defendiendo los intereses de los pampeanos. Vale decir: La Pampa o Macri», concluyó el vicegobernador pampeano.

