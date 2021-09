Se quintuplicaron los reclamos por ventas online en Defensa del Consumidor

Compartir esta noticia:











Florencia Rabario, directora de Defensa del Consumidor en La Pampa, confirmó a Plan B que la sociedad cambió sus hábitos de compra y recomendó no hacer transacciones en las redes sociales, acudiendo a comercios autorizados. Telefonía, TV, planes de ahorro, los reclamos más comunes.

La titular de Defensa del Consumidor brindó precisiones sobre cuáles son los rubros con mayores reclamos de las y los consumidores. “Siempre tenemos un ránking en los rubros en los cuáles el consumidor se ve más afectado. La pandemia cambió muchas cosas, entre ellas, la forma en que consumimos y los medios que utilizamos para consumir los productos que consumimos”, dijo a Plan B.









“La pandemia lo que hizo fue que se quintuplicaran los reclamos por las compras a través de Internet. Esto tiene varias aristas: han aumentado muchos los reclamos por compraventa a través de redes sociales, las cuales desaconsejamos totalmente, ya que el usuario de la red social no está verificado”, señaló Florencia Rabario.

“Nosotros accedemos a un perfil en el cual confiamos la identidad que manifiesta tener y muchas veces no es confiable y no se puede hacer la trazabilidad del usuario. Siempre recomendamos que las redes sociales sean utilizadas como vidriera, en qué comercio se puede comprar y después, adquirirlo a través de la plataforma web oficial del comercio y hacer la adquisición del producto, para hacer una trazabilidad del vendedor, hacer todos los reproches que correspondan”, dijo. “Si nos mantenemos solo por la red social, podemos caer en una estafa y al perderse la trazabilidad, se desvirtúa el fin comercial”, indicó la funcionaria.

“Por otro lado, han aumentado los reclamos por las entregas, ya sea por las demoras o las formas de entrega, sobre todo en desperfectos en el transporte”, afirmó.

“Por otra parte, hay otros rubros donde se interrumpió la forma presencial de reclamo y esto genera obstáculos al consumidor para lograr su objetivo. También hay reclamos por empresas de telefonía celular, televisión digital por antena y planes de ahorro. Es importante al consumidor que acuda a esta oficina y consulte ante cualquier rubro que tenga inconvenientes”.

Rabario afirmó que las empresas han modificado su actitud en La Pampa y se presentan a mediaciones y presentando expedientes. “Invitamos a los consumidores a consultar este medio que es gratuito y es una vía rápida de solución de inconvenientes más habituales”.

—¿Qué pasa cuando no se llega a una mediación o no se puede llegar a un acuerdo entre partes?

—Nos focalizamos y capacitamos día a día para reforzar el proceso de mediación, donde se pueden hacer culminar la mayoría de los reclamos y el consumidor se va satisfecho. Cuando no hay acuerdos, tenemos las herramientas legales para continuar de oficio en una imputación, es decir se hace un acto administrativo donde se le endilga a la empresa cuáles son los incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, se le da la oportunidad para que haga su descargo. Si no se logra revertir la situación, se sanciona a la empresa y es lo que se publica en el Boletín Oficial, cuando las empresas no se adecúan a la Ley de Defensa del Consumidor.

Por último, Florencia Rabairo recordó a la comunidad que se acerque a realizar sus reclamos en Santa Rosa a Escalante 621. “Tenemos una atención al público entre 8 y 12 horas y no es necesario pedir turnos. También pueden consultarnos telefónicamente al 02954 455072 o por correo electrónico a defensadelconsumidor@lapampa.gob.ar o por si necesitan detalles por sobre cómo formular una denuncia o todo lo que es el derecho del consumo, consultar la página web https://defensaconsumidor.lapampa.gob.ar

