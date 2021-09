Penitenciarios y penitenciarias retiradas cortan la calle por demanda salarial

Compartir esta noticia:











Un grupo de exguardiacárceles realiza esta mañana una protesta frente a la Unidad Penal N° 13 de Santa Rosa. Reclaman la equiparación con los haberes de la Policía Federal y liquidación salarial en las mismas condiciones que toda las fuerzas de seguridad.

El reclamo lo iniciaron el año pasado y al no tener respuesta, este año lo retomaron con un acampe pacífico frente a la Unidad Penal N° 13 de Santa Rosa. Este viernes volvieron a la calle para hacer visible la situación laboral y salarial del sector.

El reclamo fue explicado en un petitorio elaborado el año pasado.

Reclaman:

El personal en situación de retiro y pensionados correspondiente a la Región Sur, de la Provincia de La Pampa, del Servicio Penitenciario Federal, realizo este petitorio, con la finalidad de poner en conocimiento la dura realidad que nos acompaña desde hace muchos años.

Haciendo una breve reseña, desde el año 1993, a través del Decreto 2807/93, comienza nuestro calvario, donde se deben iniciar hace ya 27 años reclamos administrativos y judiciales, exigiendo al Poder Ejecutivo que, en primer lugar nos reconozcan que se estaba pagando irregularmente al personal pasivo en total diferencia y discriminación con el Personal Activo, produciendo un severo daño alimentario (mucho mas grave para nosotros, por residir en Zona Austral), con los años se logro el FALLO MACHADO de la Corte Suprema de Justicia, lo que luego de mucho años, solo aquel que habia logrado hacer y ganar el juicio del 2807 en NEGRO, comenzó a cobrar ese juicio luego de 12 a 15 años desde su inicio.

Superado ese trance (solo para aquellos que tuvieron la oportunidad de haber iniciado, ganado y cobrado el juicio en NEGRO del 2807) en 2005 se vuelve a agravar aún mucho mas nuestra situación de total desventaja con el personal activo, ya que durante 5 Decretos complementarios al Decreto 2807, en forma anticonstitucional, crean los ADICIONALES TRANSITORIOS, que vuelven a perjudicar de sobremanera el verdadero sueldo.

Debiendo iniciarse otro calvario, y el perenigraje a diversas ciudades del interior del Pais, donde algunos Jueces Federales, otorgaban las Medidas Cautelares que daban un remedio judicial a semejante atropello y discriminación. Todo ello para subsanar la aberración jurídica de esos Decretos del 2005 al 2010.

Una Vez más, la Corte Suprema de Justicia, luego de muchísimos años de tener que cobrar sumas totalmente insuficientes para el sustento familiar y muy especialmente para los radicados en esta zona austral, resuelve el FALLO RAMIREZ, Dante en el cual vuelve a ratificar que el personal penitenciario durante años venia dejando de percibir importantes sumas de dinero que le correspondían y en BLANCO.

Increíblemente a la fecha OCTUBRE 2020, y por diversas razones y motivos, muchísimos de ellos, por negligencia y demoras totalmente injustificadas por parte de la Institución, y con demora de mas de 2 a 3 años incluso tiene demorados LIQUIDACIONES y PAGOS de los JUICIOS GANADOS y con Sentencia FIRME, abusando de la situación de superioridad, y con el agravante de importantes Multas e incluso denuncias penales, embargos a cuentas, etc. Que dañan aun mucho mas al personal retirado y pensionadas del SPF. Es inaceptable, en este gravísimo tema aquí denunciado. Lo que han logrado es que en los últimos 3 años ´por no LIQUIDAR y los mas grave aun NO PAGAR, es la desvalorización del dinero que les corresponde cobrar a cada uno de los actores, que siguen esperando hacerlo.

Como si fuera poco, desde 1993 a 2015, con lo narrado precedentemente, y sabiendo perfectamente las consecuencias en febrero del año 2015, se sanciona el Decreto 243/2015, el que vuelve a perjudicarnos, reduciendo nuestros haberes de un modo inconstitucional, de igual manera se hicieron reclamos en la Justicia Federal, obteniendo fallos favorables después de más de 4 años, y al momento de percibir las mejoras, el mismo es derogado por el Decreto nº 586/2019, y es aquí donde nos detenemos a detallar, los grandes perjuicios que sufrimos. Incluso el mensaje político era el 243 es el BLANQUEO, con el cual venimos a corregir el daño producido, cosa totalmente irreal e inexacta.

En primer lugar: El Decreto 586/2019, pretendió nuevamente ser el tan anhelado blanqueo de haberes, tantas veces prometido en vano.

En segundo lugar: Fue todo lo contrario, para sorpresa y angustia de todos los retirados del S.P.F., resultó en una disminución inconstitucional del S.A.S. (Suplemento años de servicios) de un 2%, lo disminuyen a un 0,5 % (Art. 7º Decreto nro. 586/2019).

En tercer lugar: El Decreto de marras, incluye nuevamente sumas remunerativas y no bonificables (en GRIS) como ser entre otras Título académico que de ser un porcentaje del haber mensual, se transformó con éste Decreto en una suma fija irrisoria no bonificable., cuando corresponde sea el 15% o 25% del HABER MENSUAL, según tipo de Educación lograda.

Cuarto lugar: El mas perjudicial para nosotros, ya al pasar a Retiro automáticamente, nos dejan de liquidar la ZONA AUSTRAL, y nuevamente el tener que iniciar juicios, para que la Justicia luego de años, nos otorgue fallos favorables, y se nos abone el 40% que corresponde por estar radicados en zona patagónica. A la fecha, también existen diversos fallos judiciales con sentencias firmes y ejecución de las mismas, con múltiples Oficios reiterativos por incumplimiento de liquidaciones y logicamemte de pagos concretos, que siguen dañando al personal y los mas triste y grave que terminan falleciendo sin poder disfrutar el fruto de su juicio ganado, por negligencia y no cumplir con las mandas judiciales y no solo perjudican a los actores, sino también a la OBRA SOCIAL SPF, que se ve privada de percibir también los aportes que les corresponden.

Esperanzados de que recibamos un porcentaje acorde a tanto desfasaje sufrido, nos anoticiamos de un aumento de un 7%, cuesta transmitir la desesperación que nos invade a todo el personal retirado y/o pensionados del S.P.F., como Fuerza de Seguridad, necesitamos urgente, por el carácter alimentario que ostenta, un aumento proporcional a éstos 3 años en que fuimos totalmente olvidados y desemparados.

La inflación entre 2018 a SEPTIEMBRE 2020 fue del 141.40 % según índices del INDEC, y aun faltan medir 3 meses mas.

Los aumentos otorgados al personal del SPF, fueron los siguientes:

2018 solamente en Octubre/18 un 15%

2019 en Mayo /19 un 2.5%

2019 Al derogar el Decreto 243/15 un 23%

2020 Falso Blanqueo 12% y comienza aquí un Descuento del 8% por la Caja Policial

2020 Se anuncia un 7%

En síntesis llego al bolsillo del agente penitenciario solo un 51.5%

Resumiendo una inflación del 141.40 con aumentos del 51.5 % perdimos 89.9%, esta es la realidad a hoy, luego de 3 años de penurias.

Es dable destacar, que en septiembre 2019 desde la Presidencia de la Nación Argentina, se ha dictado el DECTO-2019-586-APN-PTE, instruyendo muy puntual y especialmente al Sr Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, destacándose lo siguiente:

…”atento la dispersión existente en materia remunerativa, así como la necesidad de instrumentar un único cuerpo normativo que permita determinar salarios reales y transparentes para el personal penitenciario, resulta conveniente instruir al titular del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para que fije el régimen salarial del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL…” “….el haber mensual del personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL deberá comprender las sumas correspondientes a los siguientes conceptos: suplemento por “Responsabilidad Jerárquica”, bonificación “Complementaria por Grado”, suplemento por “Estado Penitenciario”, compensación de “Gastos por Prestación de Servicio”, compensación por “Gastos de Representación”, compensación de “Apoyo Operativo” y compensación por “Material de Estudio y Vestimenta” para los distintos grados y jerarquías actualmente previstos por el Decreto N° 243/15 y sus modificatorios”….

Este texto precedente, viene a reconocer y revertir la forma en que verdaderamente siempre debieron ser liquidados los haberes de los agentes penitenciarios, EN BLANCO TOTALMENTE Y TODOS LOS SUPLEMENTOS Y BONIFICACIONES sean incorporados al HABER MENSUAL.

Inmediatamente se dicta un NUEVO REGIMEN SALARIAL del Servicio Penitenciario Federal, mediante RESOL-2019-607-APN-MJ, del 27 de agosto pasado. Es claro, notorio y evidente que una vez mas el Estado Nacional vuelve a modificar la Escala Salarial, y deroga el Decreto 243/15 entre otros, pero con la salvedad que esta vez reconoce tacita y fehacientemente que lo que se venía liquidando al personal en general tanto actividad, retirados y pensionadas, NO era correcto, y textualmente nos permitimos agregar parte de su considerando, que narra lo siguiente:

El dictado de dicho Decreto tuvo por objeto propender a establecer un régimen salarial para el personal de la citada Institución que cristalice el compromiso histórico tendiente a transparentar y recomponer la estructura salarial vigente, en virtud del cual se reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.

Que, en cumplimiento de la instrucción impartida por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, debe disponerse por resolución de este Ministerio una nueva estructura salarial para el personal del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL que constituya un ordenamiento normativo unificado en dicha materia.

Además, formal y oficialmente en la web de la Institución demandada, se publica textualmente….Con esta Resolución se materializa la reparación histórica del “blanqueo” de los haberes del personal penitenciario, que fuera anunciada por los funcionarios del Ministerio de Justicia…..

NO EXISTE DUDA ALGUNA, EL PROPIO PODER EJECUTIVO RECONOCE PAGOS EN NEGRO Y NO BONIFICABLES Y ORDENA SOLUCIONARLO.

Pero al llevarse a cabo la incorporación al Haber Mensual de las sumas en Negro y en Gris que se venían pagando, se nos quita entre otros que los porcentajes que veníamos recibiendo como ser: SAS, TITULO, ZONA SUR, los disminuyen o convierten en un sumas fija ridículas.

Desde el interior, nos cuesta estar informados, lo que aumenta la angustia e inestabilidad, como inexistentes, sin voz, pero acá estamos, con el mayor de los respetos, acercando nuestra necesidad real e histórica, fundamentada y fácilmente comprobable.

La dignidad de quien trabajó toda su vida está en juego, los haberes están totalmente desactualizados. Iniciar más causas judiciales, se vuelve hasta inhumano, por la espera y la concreción tan lejana de percibir lo que nos corresponde.

Desde la Provincia de La Pampa, donde se encuentran emplazadas 4 Unidades correspondientes al Servicio Penitenciario Federal Argentino (U.4; U. 13; U. 30 y U. 25) los retirados y/o pensionados del S.P.F., queremos que nuestras voces sean oídas, ya que la Constitución Nacional está por encima de cualquier ley y Reglamento. En ella nos amparamos, para solicitar escuche nuestros reclamos, con total respeto.

Requerimos una recomposición Salarial, acorde a lo que esta percibiendo la Policía Federal Argentina, como mínimo.

Pago de juicios realizados, teniendo en cuenta que mientras estábamos en actividad, se nos abonaban sumas en negro.

Que se nos reintegre el rubro racionamiento que se nos quitó arbitrariamente también.

Percibir la zona austral, ya que cuando pasamos a situación de retiro, nos quita la misma, a pesar de continuar viviendo en una provincia donde corresponde que se siga abonando.

Reclamamos la devolución del 1,5% por año trabajado, en el beneficio del S.A.S SUPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO, que lo redujeron al 0.5 %, teniendo en cuenta que se percibia el 2% por año trabajado.

ART para el personal en actividad, en virtud de carecer de la misma.

Pago de los recargos laborales que esta sufriendo el personal en actividad.

Esperamos que éste pedido llegue a manos de la Sra. Interventora, para que la esperanza ya no sea una utopía, sino una realidad que se plasme en un aumento en nuestros gastados y devaluados salarios.

RETIRADOS Y/O PENSIONADOS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

JUSTICIA Y FE!!!

