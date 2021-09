Carne: Reclamo de CARBAP a Ziliotto en la Expo Rural de Realicó

Compartir esta noticia:











La crítica vino durante la inauguración de la Exposición Rural de Realicó por el lado de la entidad rural, a la que adhirió la intendenta Patricia Bongiovanni. La ministra de la Producción, Fernanda González, asistió en representación del Gobierno de La Pampa, y defendió el Plan Ganadero provincial.









Las entidades agrarias apuntaron a la «afinidad política» del gobernador Sergio Ziliotto con el presidente Alberto Fernández, al criticar una vez más la política nacional del cupo a la exportación de carne, y que viene siendo resistida por el sector.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de La Pampa y Bs.As, Horacio Salaberry, arrancó de entrada con la situación política del gobierno y el Frente de Todos, al señalar que «la política afecta la realidad de los argentinos, y eso deben entender más allá de un ministerio si o un ministerio no».

Salaberry afirmó que la Argentina «que venía recuperando mercados y hoy está desaparecida, volvemos a estar en el ostracismo lamentablemente, estas restricciones son a todas luces incomprensibles, algo que es inentendible, en un país como Argentina pueda decir hoy exporto la mitad de carne, cumplo o no cumplo con los compromisos, hago lo que quiero con los mercados, es totalmente incomprensible. Yo no vería a un productor de petróleo del mundo árabe diciendo no voy a exportar más petróleo, no vería a un productor de China diciendo no voy a exportar más tecnología, no vería a Ecuador diciendo no exportamos más bananas, porque es inentendible, y lo que nos pasa a nosotros es inentendible», despotricó.

El dirigente rural sostuvo que «habíamos recuperado una cantidad de mercados, habíamos recuperado 400.000 puestos de trabajo, y una mañana baja el presidente de un avión y le dice a los frigoríficos, no exportamos este mes, que habrá pensado el que nos había comprado, el que tenía los contratos, el que la compró es porque la necesita».

De acuerdo al portal Infotec Realicó, que realizó la cobertura del acto, Salaberry apuntó a los gobernadores Ziliotto y Kicillof, de La Pampa y Buenos Aires: «más allá del interés partidario está el interés de los pampeanos y de los bonaerenses, ¿que eso es lo que debe interpretar un gobernador, a quién representa un gobernador, a la afinidad política del presidente?» se preguntó y seguidamente dijo que «a los que lo votaron, y a los que no lo votaron también, el gobernador tiene que sentarse mañana con el presidente y decirle, presidente esta medida no sirve, pero no nos quejamos los productores solos, esto nos afecta a todos, y los que más pierden son los trabajadores».

