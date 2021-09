“No hay democracia completa si la mayoría son hombres y las mujeres no se incorporan a los espacios de poder”

Compartir esta noticia:











Elida Deanna hizo un buen balance de la elección de «Nuestra Causa», el espacio impulsado por las mujeres radicales que participó por primera vez de una PASO en la interna de Juntos por el Cambio, y dijo que el electorado «votó contra las estructuras cerradas de los partidos tradicionales».









La integrante de Nuestra Causa, Elida Deanna, consideró que ahora «contamos con la posibilidad de ser reconocidos como línea interna y seguir trabajando en un espacio con enorme potencial, con participación no solo de mujeres, sino también de hombres, jóvenes, y personas en general que no se acercaban a la política».

“Seguimos trabajando en propuestas y proyectos pensando en las próximas elecciones pero también en 2023 porque la idea es construir un nuevo espacio que genere las expectativas para que la participación sea genuina y se sumen otros actores a la vida política de La Pampa”, aseveró.

Tras la PASO, los sectores internos de Juntos por el Cambio se reunieron en el Comité Provincia de la UCR.

«Tuvimos una primera reunión donde se acordó el trabajo en conjunto, para comenzar el trabajo territorial que corresponde, y teniendo en cuenta el buen resultado que se dio en las urnas. Hay que analizar que la ciudadanía hizo un mensaje claro hacia las políticas pública con el manejo de la pandemia, pero sobre todo en contra de los privilegios del poder político”, apuntó.

Hacia la interna de Juntos por el Cambio dijo que “fue un voto contra las estructuras cerradas de los partidos tradicionales”.

De todos modos aseguró que “estamos integrados al equipo de Juntos por el Cambio y seguiremos armando los equipos técnicos y profesionales necesarios para conseguir una propuesta de desarrollo para La Pampa que sea una alternativa de poder a los 38 años de gobierno peronista”.

En esa línea, indicó que «el resultado es un mensaje de la ciudadanía que pide un frente opositor que sea alternativa al oficialismo. No quieren una oposición atomizada donde las voces disidentes no generen una propuesta que signifique un camino intermedio».

Al respecto, planteó: “disentimos en algunas metodologías o líneas de gestión, la postura de Nuestra Causa es que estas son las candidaturas. Discursivamente nos diferenciamos bastante con respecto a los otros espacios políticos, ya que fuimos los únicos que hablaron de propuestas concretas sociales, educativas, y de desarrollo integral para la Provincia”.

“En la medida que el objetivo común este claro vamos a acompañar el proyecto que se lleve en noviembre”, señaló.

«La posibilidad de ampliar los votos conseguidos existe», dijo Deanna, sobre todo a partir de la crisis interna en la que se sumergió el Frente de Todos tras el revés electoral.

Al respecto opinó que la situación “es un perjuicio claro a la ciudadanía» y que si bien ya se definió el nuevo gabinete ministerial «el país ya no se resiste otro tembladeral político. Porque además tenemos gran parte de la población por debajo de la línea de pobre, más de un 70% mujeres madres. La ciudadanía espera acciones respetuosas, responsables, y compromiso político, no internas ni chicanas. Resolvamos los problemas que tenemos que resolver”, agregó.

Deanna apuntó a la responsabilidad histórica del PJ en «los momentos de crisis profunda del país». “Esto en Argentina ya lo hemos vivido en otras oportunidades. El Peronismo ha tenido enfrentamientos históricos que nos han dejado desaparecidos, miles de muertos, y el país no debería volver a transitar por esto», acusó.

Además, respecto del cambio de Gabinete dijo que “se habla mucho de la paridad y la equidad pero en el cambio de gabinete no hay mujeres. No es una democracia completa si la mayoría son hombres y las mujeres no se incorporan a los espacios de poder y decisión. Es necesario poner el foco en estas situaciones de inequidad».

Ante la consulta sobre la posibilidad de que Juntos por el Cambio sea una alternativa para la sociedad pampeana en 2023, respondió que «va a haber un proyecto alternativo si seguimos trabajando como lo venimos haciendo desde Nuestra Causa» pero consideró que para esto «los partidos políticos no pueden ser cerrados donde la dirigencia se atrinchera en el poder y no abre la participación a otros sectores. De eso depende que seamos una opción real de gobierno. Pero si esto no se da y se sigue con enfrentamientos internos difícilmente seamos una opción de poder».

