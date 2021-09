Compartir esta noticia:











Un grupo de militantes apeló al peronismo tradicional en un documento público difundido este domingo. Destacaron que “es posible revertir el resultado” de las PASO y “lo haremos como nos enseñaran nuestros Conductores Juan Perón y la compañera Evita”.









Además, señalaron que “el Peronismo es un Movimiento y un fenómeno, pero no debe ser ninguneado, como Movimiento político hay que respetar la participación de todos”.

Entre los firmantes aparecen Mario Canoba, Quique Mario, Carlos Pérez Funez, Natlia Méndez y el gremialista José María Boccalatte (ver abajo).

En un comunicado denominado “La Hora de la Verdad” afirman textualmente lo siguiente:

Primero la Patria, después el Movimiento y por último, los hombres. Una de las máximas de nuestro líder y conductor, el general Juan Domingo Perón. Como visionario, sabía que esto podría llegar a pasar y siempre es buen momento para rescatar de la Memoria, una enseñanza básica del manual Peronista.

El domingo 12 de septiembre fue un ensayo de orquesta, que mostró un resultado que sorprendió a los protagonistas y en especial a los tecnócratas que se manejan con encuestas, pero que no tienen en cuenta que “el pueblo no se equivoca”. No obstante, el partido real se juega en noviembre, el pueblo nos avisó que no vamos bien… Es posible revertir el resultado pero volviendo a las raíces, al trabajo de la Militancia de base, de los trabajadores y de nuestra dirigencia haciendo lo que hay que hacer: Peronismo.

En el contexto actual, hay datos concretos como los millones de vacunas colocadas por la pandemia, nuevos hospitales, más escuelas, ayudas económicas, ATP, planes sociales etc., pero… si la mayoría de la gente no puede llegar a fin de mes, estamos ante un problema grave.

El Peronismo es un Movimiento y un fenómeno, pero no debe ser ninguneado. Ninguna organización está por encima del partido y su historia. Como Movimiento político hay que respetar la participación de todos para lograr la Unidad de Concepción y Unidad de Acción, como nos enseñó el Gral. Perón.

Con el rol innegable de los militantes en cada barrio, de los trabajadores en los sindicatos, de los intendentes en cada pueblo y de nuestros dirigentes con mirada amplia y conducción horizontal, como siempre lo ha hecho nuestro partido, es posible revertir el resultado.

Es necesario que el pueblo Peronista se manifieste como lo hizo siempre, con alegría, con compromiso, porque es una generación de Peronistas hijos de la Resistencia y saben de lucha, de sufrimiento y persecuciones. Que lo haga desde cada casa compañera, cada Unidad Básica, cada fábrica, cada sindicato, como siempre y construir la victoria para felicidad del Pueblo.

Es posible revertir el resultado y… lo haremos como nos enseñaran nuestros Conductores Juan Perón y la compañera Evita.

Como lo hicieron en La Pampa Rubén Marín, Carlos Verna y Oscar Jorge y acompañando con decisión a nuestro Presidente Alberto Fernández y a nuestro Gobernador Sergio Ziliotto.

Estamos orgullosos de ser Peronistas Pampeanos para recuperar los votos perdidos y prepararnos para la gran pelea que se dará en 2023, cuando nos toque decidir, como siempre… ir hacia adelante con el Peronismo, o volver al pasado con Macri.

“EL PUEBLO NO SE EQUIVOCA, LAS BASES PERONISTAS, TAMPOCO. HLVS”

Firman: Oscar Mario; Mario Canoba; Carlos Amoroso; Julio “Maravilla” Aguerrido; Juan Carlos “el Peluquero” Rodriguez; Susana Jumilla; José María Bocalatte; Abel Roberto Weigun; Silvia Benvenutto; José Daniel Azcárate; Marta Monsegur Fernández; Raúl Luengo; José Luis Busso; Nicolás Posadas; Fabián Espinoza; Enrique R. Marotti; Carlos Pérez Funes; Luis Mellone; Natalia Méndez

