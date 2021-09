ATE reclama la continuidad laboral de las dos mil personas convocadas por Salud durante la pandemia

Compartir esta noticia:











La Asociación de Trabajadores del Estado pidió por los dos mil trabajadores y trabajadoras sumadas al sistema de salud durante la pandemia. “Son necesarios, se formaron en una emergencia estuvieron en la primera línea frente al virus”

La Secretaria Gremial de ATE La Pampa, Liliana Rechimont, señaló que “los compañeros y compañeras no tienen el trabajo asegurado. De hecho los artículos sextos que se contrataron fues por la pandemia, como dice la ley 1279”.









“Lamentablemente, si se termina la emergencia sanitaria, se pueden quedar sin trabajo. Estamos hablando de dos mil en toda la provincia. Ese recurso es necesario, fue formado en la pandemia y tenemos que llenar ese monstruo del nuevo hospital, que no solo necesita aparatología, también necesita recurso humano”, indicó la dirigente de ATE.

Contó que son profesionales médicos, de la enfermería (algunos estudiantes), técnicos , administrativos, preventores y preventoras encuadradas en la rama servicios generales.

“Los compañeros y compañeras de enfermería, reicibdas o no, fueron los y las enfermeras en la práctica que atendieron a los pacientes contagiados. No es que estuvieron en otro lado, fueron los que día a día trabajaron con las personas que tuvieron coronavirus”, agregó.

“En el caso del personal administrativo, quedaron por fuera de la paritaria directamente, el gobierno no quiso incluirlos, no quiso tratar esa cuestión en una actitud totalmente discriminatoria”, indicó

Rechimont aseveró que “todos esos compañeros, a lo largo de las cinco ramas de la ley, se pueden quedar sin trabajo. Son cosas que hay que atender, no ya, pero hay que ponerlo en agenda para ir resolviéndolo”.

“Les hemos pedido hasta por favor por nuestros compañeros y compañeras, pero no nos han atendido. Ustedes como periodistas son testigos de las marchas y concentraciones que hicimos con todos los protocolos para reclamar por los compañeros y compañeras precarizadas.

“Sus subordinados no le están dando la información de lo que sucede. No sé quiénes son, pero al Gobernador no le están diciendo la verdad de lo que está ocurriendo”, añadió.

Por último dijo que “les falta empatía” y resaltó que “ninguno de los y las candidatas de ninguna fuerza fue a recorrer los hospitales, cuando antes era común que lo hicieran. Tal vez ese sea el lugar en el que consideran que está la salud”.

