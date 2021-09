Trabajadores y trabajadoras de salud harán mañana una marcha provincial

Compartir esta noticia:











La convocatoria es para el martes 21 de septiembre a las 10 de la mañana en Plaza San Martín. Reclaman por el pase a planta de precarizados. Desde ATE criticaron al SiTraSap y UPCN “por firmar acuerdos paritarios a la baja”.

En conferencia de prensa, la secretaria de prensa de ATE, Liliana Rechimont, anunció la realización de una marcha provincial de trabajadores y trabajadoras de salud en ATE, en reclamo por el pase a planta permanente, fin de la precarizaicón laboral y licencia profiláctica, entre otras exigencias.

“Convocamos e invitamos a los diferentes sectores del campo popular a la movilización que harán trabajadores y trabajadoras de salud de La Pampa, en el marco de la jornada de lucha que informamos a la Secretaría de Trabajo, con cinco días de anticipación”, dijo a Plan B Liliana Rechimont, secretaria de prensa de ATE.

“Esta marcha provincial de trabajadoras y trabajadores de salud se debe a la falta de respuestas que tuvimos por parte del Ministerio de Salud en la paritaria y del gobierno de La Pampa, ante los reiterados pedidos de pase a planta, reconocimiento del Código 037, licencia profiláctica y actividad crítica para todos y todas y reducción de la jornada laboral”, agregó.

“Nosotros realizamos asambleas en los principales hospitales de la provincia y tuvimos contacto directo en los Centros Asistenciales. Se notó el descontento y la angustia de los compañeros, porque a pesar de que trabajamos estos dos años ininterrumpidamente y con algunos días de descanso, el gobierno de La Pampa no atendió el reclamo de todos y todas”, criticó Rechimont.









“Además, con el agravante que el viernes los trabajadores y trabajadoras fuimos derrotados por el último acuerdo paritario que firmaron los gremios SiTraSaP y UPCN, en conjunto con la patronal, donde se firmó para la baja la multifunción, la polifunción y la flexibilización laboral en compañeros y compañeras”, criticó.

“Parece que ese acuerdo paritario lo firmó la derecha más recalcitrante que existe en Argentina, cercenando derechos de compañeros y compañeras, legalizando la multifunción, no jerarquizando. ATE pidió 15 días a la patronal y hacer un debate sincero, pero ellos se negaron a darnos esos 15 días y los otros dos sindicatos firmaron y ATE lo hizo en disconformidad. No estamos de acuerdo con esta propuesta de manual de funciones de choferes y choferas de ambulancias”, dijo Rechimont.

“Por eso, haremos una marcha el martes. Invitamos a organizaciones sociales y al pueblo de La Pampa. Necesitamos que el gobierno nos atienda, que nos escuche, que no nos cierre la puerta. No sirven los reconocimientos con aplausos y videos. Necesitamos tratar nuestra problemática de hace años y que se profundizó con la pandemia, necesitamos una mesa para charlar”, dijo Rechimont.

La secretaria de prensa de ATE se mostró esperanzada en que el gobierno pampeano reflexione. “Tenemos la esperanza que con esta marcha provincial que el gobierno reflexione y el último resultado de las PASO no es un dato menor y el gobierno nos tiene que atender. Lo peor que nos puede pasar y, esta es una opinión personal, es que gane la derecha, pero el pueblo tiene que manifestar que no llega a fin de mes, que no hay laburo, que los precios se fueron por las nubes y los salarios no alcanzan”.

“La estamos pasando mal y tenemos un trabajo en relación de dependencia. Imagínense quienes no tienen un trabajo, que viven de changas, de alguna forma, el pueblo se equivocó con la dirección del voto, más allá de los que no fueron a votar. Este un llamado del pueblo en general que la clase política tiene que atender. A nosotros nos queda reclamar por salud, que no se le ha dado la importancia y la relevancia concreta en la práctica y en lo que necesitamos. No podemos tener compañeros que estén todo el tiempo precarizados, que sigan precarizados y que ingresen a cuentagotas a los hospitales y centros asistenciales, son compañeros que pusieron su vida al servicio del gobierno y del pueblo. Hemos perdido a compañeros, otros contagiados de COVID-19 y su salud no es la misma. El gobierno tiene que tener tacto, acercarse a quienes tienen propuestas superadoras”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios