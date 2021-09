Alpa y el ofrecimiento de Nación como Secretario de Políticas Universitarias: “sería complicado decir que no”

Compartir esta noticia:











El rector de la UNLPam analiza ser el nuevo Secretario de Políticas Universitarias. De aceptar el cargo, asumiría como rectora Verónica Moreno, la actual vicerrectora.

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, agradeció el ofrecimiento para ser el nuevo Secretario de Políticas Universitarias realizado por el nuevo Ministro de Educación, Jaime Perczyk y confirmó que viajará a Buenos Aires para analizar el ofrecimiento.

“Me gustaría hablar con el equipo de la Universidad para coordinar varias cosas, no es una cuestión solo personal”, dijo en declaraciones radiales. “Normalmente, este cargo es ofrecido a rectores o ex-rectores y se pensó ahora en una universidad del interior y en nuestra universidad”, resaltó el rector.

“Ayer, cuando se supo de esto, todas las universidades empezaron a mirar a la Universidad de La Pampa. Recibí llamados de la mayoría de los rectores, felictándome por esta propuesta y me acompañan en esto, porque es el Sistema Universitario el que está en las políticas universitarias, en la relación entre el gobierno nacional y las universidades, no solo públicas sino también de universidades privadas”, agregó a periodistas de la FM Radio Noticias.

“Anoche recibí muchísimas felicitaciones de colegas de distintas universidades y en el caso de aceptar, habrá que hacer un trabajo conjunto en la Secretaría”, afirmó. “Creo que son oportunidades y sería complicado decir que no. Pero uno es parte de un equipo y por eso es necesario charlarlo”, agregó.

En referencia a la tarea que desempeñaría, Alpa dijo que se tratan temas desde el Presupuesto, refuerzos o políticas universitarias. “El cargo es un reconocimiento no tanto en lo personal, hago más hincapié en la posibilidad de que una universidad del interior esté al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias. Siempre han estado rectores o ex rectores del conurbano, Santa Fe o Córdoba, pero no de la Patagonia. Creo que es un gran desafío y lo tenemos que aceptar desde el lado del federalismo”, dijo Alpa.

