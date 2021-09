“Hay que estar atento y tener cuidado, porque hay distintas modalidades de estafas”

Compartir esta noticia:











El jefe de la Policía de La Pampa, Héctor Lara, habló con Plan B sobre los distintos tipos de delitos de estafas telefónicas que se vienen dando en el último tiempo. Le solicitó a la población que tenga cuidado “y ante cualquier duda cortar y llamar al 101”.

El domingo Plan B alertó a la mañana a la población de que ese día se estaban produciéndose intentos de estafas telefónicas en Santa Rosa, donde pedían dinero ya que tenían a un pariente secuestrado.

El jefe de la policía nos contó que “hay distintas movilidades de estafas, últimamente se están dando los secuestros virtuales, donde llaman los fines de semana a un teléfono fijo diciendo que tienen algún familiar secuestrado y pidiendo dinero para liberarlo. Cuando la gente cae en el engaño suele ocurrir que le hacen sacar el dinero a la vereda o en algún lugar determinado y pasan a recogerlo y se van”.

Destacó que frente a estos llamados: “hay que marcar inmediatamente al 101, incluso ese tipo de delitos de secuestro no se está dando casi en el país y mucho menos aquí en La Pampa, entonces es seguramente un intento de estafa”.

Lara señaló que “Hace unos días atrás se detuvieron a dos personas de Buenos Aires, generalmente son de otros lugares que vienen hacer este tipo de delito”.

Detalló que otra estafa que cometen es “que un familiar tuvo un siniestro vial y piden que le transfieran porque están en un sanatorio u hospital y necesitan dinero para estudios o gastos médicos, de esto he visto hasta las capturas”.

“Por otro lado, se han dado estafas a través de las redes sociales de Facebook o WhatsApp, cambiando la fotografía y llamando a contactos de una persona diciéndole que tienen dólares para vender”.

“Sigue habiendo este tipo delito de estafa todavía muy vigente y van cambiando las modalidades, lo que nosotros hacemos además de investigar y detener a los implicados, es tratar de difundir este tipo de delito para que la gente esté más precavida”.

Recordó que “las modalidades están variando, hace un tiempo se daban muy seguido y cayeron muchas personas damnificadas cuando llamaban y los hacían ir al cajero automático para cambiar claves y después le extraían todo el dinero o le sacaban créditos electrónicos. Eso se fue modificando porque los bancos comenzaron a poner algún tipo de restricción, como que se necesita corroborar alguna otra cosa o el banco se lo acredita a las 24 o 48 horas”, dijo.

Precisó que este fin de semana: “hubo varios intentos y sólo se consumó un hecho donde se llevaron 2500 dólares, pero muchas otras personas no cayeron, entonces viene bien alertar porque si esas personas no entraron en el engaño es porque están alertadas”.

-¿Qué recomendaciones les daría a los vecinos?

-En principio les digo que presten atención al número, sobretodo a la característica porque muchos de los casos son 011 o de otras provincias, además, estos llamados son casi siempre son de madrugada y que presten atención al tipo de requerimiento que le pueden estar haciendo, como validar algún tipo de dato de alguna cuenta, el banco, el ANSES o algún organismo oficial no se los va a pedir a través del teléfono, generalmente le pueden llegar a pedir que pase por la entidad o se comunique a los teléfonos oficiales.

“Ante esto llamar inmediatamente al 101 cuando tiene ese tipo de llamados porque seguramente es un engaño”.

-¿Otra estafa que se ha dado estos días es que ocupan perfiles de WhatsApp?

-Sí, con la foto de uno ofrecen dólares, en esos casos primero ver si es el mismo número que uno tiene de esa persona y después consultar llamándolo, porque ha pasado que la persona lo llama diciendo que me estás vendiendo dólares y de ahí se llevan la sorpresa. Siempre hay que tratar de asesorarse persona a persona, consultando y preguntando porque ya se está dando ese tipo de maniobras y muchas veces sin querer o confiando las personas caen en el engaño.

-¿Han podido detener a la o las personas del delito que se cometió el fin de semana?

-Está trabajando fuertemente la Brigada de Investigaciones porque se hace un relevamiento de todos los datos que se pueden tener, se piden cámaras y se investiga. Todavía no tenemos certeramente aclarado el hecho, pero sigue trabajando la Brigada.

-¿Algo que quieras agregar?

-Recordarle a la gente que tenga mucho cuidado porque hay distintas modalidades de estafas y ante cualquier duda cortar y llamar al 101 que no es molestia, porque más vale consultar y no caer en el engaño que después lamentarse y tener que salir detrás de quien realizó ese tipo de delito y a veces se pueden detener rápido y otras veces no.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios