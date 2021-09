Pensálo dos veces: con el nuevo convenio, sobran los motivos para que “te hagan la boleta”

Compartir esta noticia:











La Municipalidad de Santa Rosa publicó el convenio laboral específico para trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Tránsito. Detrás de un reconocimiento a los derechos postergados del personal de la dependencia, aparece un afán recaudatorio y regulatorio del tránsito en la capital pampeana.









Antes del reconocimiento, personal de tránsito se exponía a la reacción y el malhumor de las y los conductores por casi el mismo sueldo que empleados y empleadas sin una exposición riesgosa como la de quienes tienen el rol de sancionar y controlar.

Si bien es cierto que faltaría un curso de “buenos tratos” hacia el conductor, conductora, o si se quiere, contribuyente financiador del estado municipal, el convenio laboral diferente y ventajoso viene a reparar años de injusticia salarial.

A partir del acuerdo paritario, obtuvieron un aumento de consideración en sus salarios. Varía según antigüedad y categorías, y oscilan, según la actividad, en suplementos remunerativos desde el 5 al 40 % mensual.

El convenio establece:

Adicional 1): 40% SOBRE VALOR BASE $ 17.344,19 a asignar a: Encargados Administrativos: Personal designado con responsabilidad para la organización y ejecución de la planificación laboral realizada por la Subdirectora de acuerdo a especialidad de cada área. Los cuales tendrán a su cargo personal, sistema informático y de emisión de documentación, recaudación, control, registro, guarda y restitución de vehículos retenidos.

Adicional 2): 35% SOBRE VALOR BASE= $15.176.17 a asignar a: Encargados de la Vía Pública: Personal designado con responsabilidad para la organización y ejecución de la planificación laboral realizada por la Sub Directora del Área en la vía Pública. En este adicional se encuadran los encargados de Cuerpo de Inspectores, Señalamiento y Semáforos, con los cuales se organiza y ejecuta la logística del operativo de tránsito, cortes, desvíos, eventos sociales, deportivos, artísticos, festivo, obra en la vía pública, ingreso y egreso a las escuelas, etc. La demarcación y señalización vertical y horizontal de la calzada (estacionamientos exclusivos, carga y descarga nomencladores de calle, avenidas, etc. control, reparación y acondicionamiento del circuito semaforizado de la ciudad, tareas en piso y en altura).

A los encargados de este adicional se le anexa:

A inspectores ol adicional 6) y 10).

A Señalamiento el adicional 8).

A Semáforos el adicional 7) y 8).

Adicional 3): 30% SOBRE VALOR BASE – $ 13.008.14 a asignar a: Personal con Responsabilidad de recepción, archivo y entrega de documentación, afectados a restitución de vehículos, depósitos de vehículos, instructores de la escuela de conducción, exámenes teóricos y prácticos, afectado a la emisión de licencias y Cuerpo de Inspectores.

Aclarando que al Personal de Cuerpo de Inspectores se le anexa el adicional 8 y 9).

Adicional 4): 20% SOBRE VALOR BASE $ 8.672.10 a asignar a: Función administrativa sin documentación a cargo.

Adicional 5): 15% SOBRE VALOR BASE = $ 6.504.07 a asignar a: Personal Afectado a Servicios Generales

Adicional 6): 10% SOBRE VALOR BASE $4.336.05 a asignar a: Dedicación Full Time encargados de Cuerpo de Inspectores: Dado que los encargados se encuentran con absoluta disponibilidad full time frente a cualquier contingencia, urgencia, desempeñando tareas cada vez que son convocados por la Dirección Incluso sin previo aviso, colaborando con el conocimiento, experiencia y cubriendo cualquier lugar frente la ausencia de compañeros inspectores de tránsito, realizan tareas administrativas de turnos, relevamiento de actas, confección de estadísticas.

Adicional 7): 5% SOBRE VALOR BASE= $ 2.168.02 a asignar a: Guardias Pasivas: Se procura compensar el tiempo de guardia pasiva que realiza el personal del área de semáforos, dado que luego de su jornada laboral, el personal se organiza en turnos para atender reclamos telefónicos y concurrir al área a reparar el o los semáforos que verifican desperfecto frente a cualquier circunstancia de desgaste del sistema, corte de luz o contingencia climático.

Adicional 8): 7% SOBRE VALOR BASE = $ 3.035.23 a asignar a: Riesgo Eléctrico, Altura, Vía Pública. –

Adicional 9): 8% SOBRE VALOR BASE= $3.468.84 a asignar a: Riesgo INSPECCIONES OPERATIVOS.

Adicional 10): 5% SOBRE VALOR BASE=$2.168.02 a asignar a: Riesgo ENCARGADOS OPERATIVOS. Se fija en el 5% porque un importe mayor supera el límite del 50% de la totalidad de los adicionales.

La presente propuesta de Adicionales reemplazaría a la totalidad de adicionales vigentes actualmente (Riesgo Físico, Mayor Responsabilidad.) con el objetivo de jerarquizar las funciones que los trabajadores desempeñan en la Dirección. Asimismo, el cambio de Adicionales acordados no significará una reducción de la asignación mensual que vienen cobrando los trabajadores del sector.

El adicional otorgado será contemplado al 100% remunerativo, y se basa en la jornada laboral legal de 6 horas diarias. Todas las horas que los trabajadores y trabajadoras cumplan adicionalmente a lo expresado anteriormente se abonarán mediante el pago de horas extras correspondientes según lo establecido en la Ley

