La diputada Fonseca denunció al diputado Balsa por “discriminación” y plagio de un proyecto de ley

La diputada provincial de Comunidad Organizada asistió este miércoles a la reunión de Comisión de Legislación Social sin conocer el temario porque no se lo informaron. Lo acusó al legislador del FreJuPa de discriminación y violencia institucional por su condición de mujer política.

Este miércoles Sandra Fonseca denunció durante la reunión de comisión que le robaron un proyecto, le negaron información y que la discriminaron. Fue en el marco del proyecto de Entorno Saludable que elaboró la legisladora y compartió con sus pares Facundo Sola, Roberto Robledo, Espartaco Marín y Lorena Clara para que sean todos autores y autoras con el fin de que la ley se apruebe.

“En reiteradas oportunidades el presidente de la Comisión de Legislación Social me ha discriminado políticamente…, esta no es la primera vez que me hacen esto. Esto no puede suceder, esta es la casa del pueblo, yo tengo tanto derecho como cualquier diputado a ser informada ¿Por qué yo tengo que venir con inferioridad de condiciones? Ustedes saben que leo todos los temas, trato de traer toda la evidencia científica, pero la discriminación que me hace el diputado kirchnerista Martín Balsa… me está violentando, soy una mujer política. La reiteración de conductas de discriminación es violencia institucional”, aseguró cuando hizo uso de la palabra.









Contó que el proyecto lo hizo con colaboración de UNICEF, la representante pampeana de la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Interamericana del Corazón.

“No sé si no voy a hacer alguna acción judicial”, advirtió.

“Es una barbaridad, no es la primera vez. Tengo otra situación en el temario que vamos a tratar ahora, hay un copie y pegue de un proyecto mío, que hice con diputados justicialistas y la diputada radical Lorena Clara sobre Entorno Saludable. Tengo un informe donde han copiado todo. Solo han cambiado de lugar los artículos. Nosotros lo hemos presentado el proyecto un jueves y al martes siguiente lo copiaron y hoy en el temario está el proyecto del diputado Balsa y no está el mío”, indicó.

En un tramo de su alocución interpela a Balsa para saber si conoce de qué era el proyecto. Lo hace levantando una carpeta y dice: “le pregunté cuál es el marco teórico en el que basó su proyecto, para que usted me diga si conoce este documento”. Balsa dice que no lo ve.

“Por los colores se tendría que dar cuenta, es de UNICEF. Este proyecto lo empecé a tratar cuando yo era parte del justicialismo, cuando no había le rejunte de ahora. En ese tiempo me vino a ver la Fundación Interamericana del Corazón de Argentina y me dijeron que podía avanzar en entornos escolares saludables. Allí fue cuando empezamos a evaluar si eran solo escolares o entornos saludables en general. En un SUM, en una escuelita deportiva, puede haber un entorno saludable”, enumeró.

“Usted me ha violentado de una manera…, usted ha hecho todas las vulneraciones a mi rol de mujer política, ha cometido violencia institucional”, acusó.

“El proyecto de ley que comparto con el diputado Marín, Robledo, Solá y Lorena Clara de la UCR, lo tratamos con el Colegio de Nutricionista. Hay que ser respetuosos de las autorías, de los trabajos intelectuales”, pidió.

“Se trata de bajar los índices de obesidad y sobrepeso, es mucho más importante que mirarse el ombligo de parte del diputado Balsa. Es más, si usted quería ser autor, ningún problema, si lo que yo quiero es que salga la ley”, agregó.

“Esto es un papelón institucional, donde los dirigentes dicen que hay que aunar esfuerzos, trabajar en los consensos, y miren esto que han hecho”, afirmó.

“El trabajo que hemos realizado con otros legisladores está bien logrado ¿Por qué lo presenté con otros diputados del PJ? Porque lo habíamos trabajado en ese sentido sobre alimentación saludable, si son las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que después la UNICEF toma para las distintas franjas estarías”, añadió.

¿Cómo no voy a decir esto?, si yo trabajo por el derecho de las mujeres ¿Ustedes pensaban que me iba a callar, que me iba a quedar quietita?” y agregó que “no es la primera vez, tengo constancia de lo que digo”, señaló en relación a que no le entregaron el temario de la comisión para que pueda dar el debate en cada proyecto.

