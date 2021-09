Liliana Robledo destacó como un proyecto “superador” el Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género

Compartir esta noticia:











La secretaria de la Mujer de La Pampa, Liliana Robledo, junto a la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Patricia Asquini, concurrieron a la comisión de Legislación Social y propusieron a las y los diputados que archiven el proyecto por el que se propicia la creación del Registro Provincial de Violencia hacia las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, ya que se logró acordar con Nación que la provincia sea parte del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género.

“Este proyecto es superador. Es mucho mejor en el sentido de que todos los organismos van a poder cargar los datos, y nosotros vamos a poder tener una línea general de los hechos. Esa información es valedera porque muchas veces quedan casos truncos y, al ser tantos, no tenemos un seguimiento acabado cuando una víctima, por ejemplo, decide trasladarse o no seguir con el proceso judicial”, explicó Robledo sobre el proyecto que las y los legisladores consensuaron dictaminar durante la comisión de la próxima semana.

El Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) es una herramienta para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y denuncias por violencia de género, con el fin de aportar en el diseño y monitoreo de políticas públicas vinculadas a la materia. De ese modo se puede realizar un seguimiento de los casos, establecer indicadores de riesgo, saber si quien realiza una denuncia accedió a intervenciones previas por parte del Estado y conocer si la persona denunciada cuenta con antecedentes similares.

Sobre otra de las iniciativas en tratamiento que tiene que ver la obligatoriedad de incorporar contenidos sobre género y violencia en los concursos de los tres Poderes del Estado, la secretaria de la Mujer reflexionó: “Los violentos tienen todos los recursos y las victimas no, por eso es importantísima la capacitación. Desde el primero hasta el último funcionario tenemos responsabilidad con este tema. Por otro lado, la violencia nos atraviesa de manera trasversal, por eso la sociedad se tiene que involucrar de lleno”.

Al finalizar la comisión, Robledo y Asquini se reunieron con el vicegobernador Mariano Fernández, quien manifestó su adhesión a lo expuesto anteriormente por las funcionarias. Además, coincidieron en que el contenido de género en los concursos para los tres Poderes del Estado sea obligatorio también para el Consejo de Magistratura a la hora de ternar a los funcionarios judiciales.

En otro orden, se emitió dictamen favorable por mayoría y se fijó posición en el recinto por minoría al proyecto del Poder Ejecutivo por el que se ratifican los Decretos N° 1704, 1736, 1755, 1790, 1816, 1868, 1869, 1870, 1980 y 1981/2021, y désele al mismo fuerza de Ley.

También se sacó despacho favorable por unanimidad a la iniciativa de Ariel Rojas por la que la provincia de La Pampa adhiere a la Ley Nacional 26606, que instituye el mes de octubre de cada año como “Mes Nacional de Concientización sobre el Cáncer de Mama”.

Por último, la legisladora Sandra Fonseca solicitó la palabra para advertir que su par Martín Balsa, presidente de la comisión, “discrimina” a su bloque y ejerce “violencia institucional”. “Hoy está reunida esta comisión con temas significativos y yo no tengo el temario como lo tienen todos”, apuntó la diputada.

Además advirtió que el diputado “plagió” uno de sus proyectos. “Hay un ‘copy paste’ que hizo sobre uno de mis proyectos. Es una falta de respeto”, señaló Fonseca.

En respuesta, Balsa explicó en detalle los procedimientos que se llevaron a cabo para la presentación del proyecto en cuestión, y negó que haya habido plagio. “No soy de robar proyectos ni de no querer generar consenso, no hubo ningún plagio”, aseguró.

Con respecto al temario de proyectos que se le entregan a las y los legisladores, dijo que “tal vez fue un desentendimiento del secretario que no haya mandado la agenda, pero se puede pedir la agenda, aunque no es ninguna obligación. No hay ningún enojo ni discriminación de nada”, concluyó Balsa.

Comisión de Legislación General

Durante la comisión de Legislación General las y los legisladores sacaron despacho a una serie de proyectos. En primer lugar, se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Oscar Zanoli por la que se declara de Interés Legislativo la “Biblioteca Digital Pampeana”, como proyecto cultural, social y educativo de promoción de la lectura y difusión de obras literarias de la provincia de La Pampa.

También salió con el visto bueno de las y los presentes el proyecto de Lorena Clara por el que expresan públicas felicitaciones al Dr. Daniel Martínez, médico de la Selección Argentina de Fútbol. “No se lo ha reconocido ni ha salido en los medios, pero fue muy importante en el equipo de la selección. Él tuvo la capacidad de levantarse y representa a nuestra provincia y nuestro país”, expresó la autora.

De Alicia Mayoral, Oscar Zanoli y Julio González se emitieron dictámenes favorables al proyecto por el que manifiestan beneplácito por el Curso de Educación Vial, y a la iniciativa por la que manifiestan beneplácito por el Curso Vial para Agentes de Control y Fiscalización Vial.

Se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto del bloque Frejupa por el que manifiesta beneplácito por el Circuito Histórico, Cultural y Turístico “Los Caminos de Eva”.

Además salió favorablemente por unanimidad la iniciativa de José González por la que expresa beneplácito, públicas felicitaciones y reconocimiento a la deportista pampeana Delfina Orona, de Intendente Alvear, quien se consagró campeona en lanzamiento de disco en el «54 Campeonato Nacional de Atletismo U18».

De Matías Traba salió favorablemente el proyecto por unanimidad por el que expresan públicas felicitaciones a la santarroseña Juliana Garro quien fue designada para integrar la Selección Argentina de Canotaje que disputará el Campeonato Mundial de Velocidad Junior y Sub 23, a realizarse desde el 03 al 05 de septiembre en Portugal.

Se emitió dictamen favorable la iniciativa de Juan Brindesi por la que expresa beneplácito por el lanzamiento de la segunda etapa del Plan: «Argentina Programa». En el mismo sentido salió el proyecto por el que se declara de Interés Legislativo la 3° Jornada Integral «Campos Maduros».

Se sacó despacho favorable con el visto bueno de las y los presentes al proyecto de Espartaco Marín por el que solicitan a los Legisladores Nacionales por La Pampa que hagan las gestiones pertinentes, ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), para que este organismo realice un relevamiento de todos los inmuebles ociosos, ubicados en la provincia de La Pampa, que sean propiedad del Estado Nacional.

Más adelante se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Roberto Robledo por la que declara de Interés Legislativo el «Encuentro Internacional de Estudios Críticos en Discapacidad» organizado por la Universidad Nacional de La Pampa.

De Leonardo Avendaño se sacó despacho favorable al proyecto por el que se declara de Interés Legislativo el “Tercer Encuentro Provincial y Regional de Artesanos”, a desarrollarse en el Centro Cultural Medasur.

Se sacó despacho favorable al proyecto de Lilia Caimari por el que se declara de Interés Legislativo, Social, Cultural y Educativo la obra del poeta, escritor y periodista pampeano Miguel Iribarne.

También se emitió dictamen favorable por unanimidad el proyecto de Valeria Lujan y Alicia Mayoral por el que solicitan al Congreso Nacional haga extensiva la aplicación del Artículo 1 de la Ley 27499 denominada «Ley Micaela», al ámbito de los Partidos Políticos.

De Estela Guzmán se sacó despacho favorable al proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo que adhiera a la Ley Nacional 26819, por la cual se declara el 21 de septiembre de cada año «Día Internacional de la Paz”.

Por último se emitió dictamen favorable por mayoría y se fijó posición en el reciento por minoría al proyecto de Juan Brindesi por el que expresa beneplácito por el lanzamiento del «Plan Accesar».

Plenario de Legislación Social y Legislación General

Se emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto por el que se dispone la obligación de incorporar en todas las instancias de evaluación en los concursos abiertos, internos o cerrados de los tres Poderes del Estado Provincial, contenidos referidos a la temática de género y violencia contra las mujeres.

Por otro lado se puso en tratamiento el proyecto de Sandra Fonseca por el que se modifican artículos de la Ley 2563 «Programa Provincial de Prevención, Control y Tratamiento de Tabaquismo». “Mi hermana falleció a los 50 años por el tabaco y quizá ese fue el motor para trabajar al respecto. Tenemos un consumo problemático de drogas legales”, advirtió.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios