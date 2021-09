Quemaron un auto en Villa Parque: “Lo compré con todo mi esfuerzo”

Compartir esta noticia:











En la madrugada de este jueves incendiaron un Renault 18 modelo 1998 en la calle Bernasconi de Santa Rosa. El dueño sabe quien fue, pero no hizo la denuncia.

El dueño del Renault 18 quemado anoche en la calle Bernasconi al 2.000 estaba en la vereda en el momento en que Plan B Noticias tomaba las imágenes que acompañan esta nota.









Si bien no quiso dar una nota, comentó que “fue el hijo de mi señora que no quiere que ella esté conmigo”.

Según fuentes policiales se trató de un tema “en la familia”.

“Claro que andaba, lo compré con todo mi esfuerzo”, comentó Ernesto Schaab mientras se tomaban las imágenes.

El hombre se mudó hace poco a Villa Parque por la relación de pareja que inició. Abrió una despensa en el barrio, pero la relación es resistida por uno de los hijos de la mujer.

A él le apunta como responsable del incendio. No quiso hacer la denuncia “porque tarda como 5 años y no pasa nada”.

En el hecho intervino la Seccional Sexta de Policía. Llegó “enseguida” pero no pudieron hacer nada “porque no tenían matafuegos y el incendio una vez que agarra, no para más”, lamentó el dueño del auto quemado.

