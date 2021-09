Confirmaron 57 muertes y 1.849 contagios en las últimas 24 horas

Compartir esta noticia:











El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes 23 de septiembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 57 muertes y 1.849 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el país acumula un total de 5.248.847 casos positivos desde el comienzo de la pandemia, mientras que los fallecimientos son 114.828.

De los decesos reportados hoy, 28 son hombres y 29 son mujeres. Las provincias que más muertes registraron fueron Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza con 15, 13 y 7 decesos, respectivamente. Ninguna persona fallecida fue registrada sin datos de sexo.

Como sucedió el pasado 31 de agosto, el 11 de septiembre, 22 de septiembre y ayer, la Ciudad de Buenos Aires no reportó fallecidos en el día de la fecha, lo que no quiere decir que no hayan ocurrido.

Por otra parte, de ayer a hoy fueron realizados 51.465 testeos, con un índice de positividad del 3,59%, por debajo del 10% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, desde que comenzó la pandemia ya se realizaron 23.540.750 de testeos. A la fecha, se registran 26.107 casos positivos activos en todo el país y 5.107.912 recuperados.

Por otra parte, de momento en Argentina hay 1.271 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. De acuerdo al parte epidemiológico, el porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 37,7% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,6%.

De los 1.849 nuevos contagios notificados esta tarde, 639 son de la provincia de Buenos Aires, 157 de la ciudad de Buenos Aires, 57 de Catamarca, 26 de Chaco, 76 de Chubut, 258 de Corrientes, 169 de Córdoba, 38 de Entre Ríos, 15 de Formosa, 23 de Jujuy, 19 de La Pampa, 26 de La Rioja, 53 de Mendoza, 12 de Misiones, 18 de Neuquén, 41 de Río Negro, 49 de Salta, 11 de San Juan, 10 de San Luis, 8 de Santa Cruz, 75 de Santa Fe, 35 de Santiago del Estero, 3 de Tierra del Fuego y 11 de Tucumán.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, dijo hoy que los residentes vacunados con dos dosis no deberán hacer cuarentena cuando regresen al país. Para esto deberán tener esquema completo, PCR negativa en origen y hacerse un test de antígenos al ingresar.

Esta semana, el Gobierno nacional levantó la obligatoriedad del uso de tapaboca al aire libre a partir del 1 de octubre, para la circulación individual y no de forma grupal. Sigue siendo obligatorio en lugares cerrados como aulas, cines, teatros, ámbitos de trabajos, transporte público, espectáculos y eventos masivos, y al aire libre cuando hay aglomerados de personas.

