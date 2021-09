La denunciante espera que el exfuncionario municipal reconozca el abuso

Compartir esta noticia:











La madre de la menor que denunció por abuso a su hermano, el exsubdirector de Contenidos del municipio de Santa Rosa, Jonathan Jeannee, dijo que le cree a su hija y que “estoy atravesando sentimientos muy encontrados, es muy difícil cuando se trata de tu propio hermano”.

La Municipalidad de Santa Rosa informó ayer que el intendente Luciano di Nápoli, le pidió la renuncia del subdirector de contenidos, Jonathan Jeannee, ni bien supo de la denuncia en su contra.

El miércoles pasado fue denunciado en las redes sociales y en sede policial por abuso sexual. Así lo hizo saber la denunciante en Instagram y Facebook. En las últimas horas fue detenido.

La mujer habló este domingo con el periodista Daniel Lucchelli donde señaló que “en primer lugar, yo creo en los mensajes que me mandó el miércoles a la madrugada mi hija, donde me escribe que su tío la había manoseado y como mamá hice lo que tenía que hacer, una denuncia formal”.

-¿Dónde estás ahora?

-Estoy en Santa Rosa desde el miércoles. Yo hice la denuncia en la localidad de Puelches donde me encontraba en ese momento.

-¿Tu hija esta viviendo en Santa Rosa?

-Sí, mi hija vive en Santa Rosa, a principio del 2021 pedí que este en un colegio de Santa Rosa. Soy mamá soltera y soy docente en la localidad de Puelches.

“Mientras nosotros buscábamos un departamento, ella se quedaba en el domicilio donde sucedieron los hechos que es la casa donde está mi hermano. Ahora estamos las dos en el departamento que logre alquilar una semana antes de que todo esto sucediera”.

-¿Cuándo hiciste la denuncia?

-La denuncia se hizo mucho antes de lo que yo publique en redes sociales. La denuncia se hizo el miércoles en la localidad de Puelches a las 10 de la mañana.

-¿Qué hiciste cuando te contó ella lo que había pasado?

-Mi hija me contó en la madrugada del miércoles donde trate de contenerla y que este bien. Me pongo en contacto con mi hermano y le pido por favor que no se vuelva acercar a la niña y que no la obligue a callarse la boca porque la denuncia la voy hacer. Me intento comunicar con mi hermana que vive ahí, no tengo éxitos. Paralelo a eso también me comunique con la escuela y le pido por favor que la retengan y que nadie se acerque que yo hacia la denuncia y me iba para allá.

“Después mi hermana se levanta ve los mensajes, corre y escucha el relato de mi hija y como yo se que se tiene que ir a trabajar le pido a mi hija que vaya al colegio y que se quede ahí”, le dijo a Daniel Lucchelli .

Relató que por la decisión de denunciar a Jonathan tuvo problemas con su familia: “yo le creo a mi hija y como mamá hice lo que tenia que hacer que es la denuncia. No estamos bien y a pesar de esto, mi nena es increíblemente fuerte. Nadie de su familia le cree”.

Contó que “se sumó otra denuncia que ya saldrá a la luz, no estaríamos hablando de un hecho aislado, a mí me informaron ayer”.

Por último, dijo “al contrario de lo que piensan estoy atravesando sentimientos muy encontrados, es muy difícil cuando se trata de tu propio hermano, yo también soy mamá, hija y hermana. Deseo que reconozca los hechos porque también tiene una vida por delante. Lejos de lo que piensen en mi familia yo no lo odio, hice lo que tenía que hacer, desearía odiarlo con toda mi fuerza porque lastimó a mi hija, es su sobrina, y aun así, espero que pueda recapacitar”.

