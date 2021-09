Ínfima participación en las elecciones de la CPE

Compartir esta noticia:











Solo 738 asociados y asociadas se acercaron a votar la única lista en las elecciones de la CPE. Es la más baja de la historia de la entidad que tiene más de 70 mil usuarios en Santa Rosa y las localidades interconectadas. Se eligieron 153 delegados y delegadas, que alcanzaron 4,8 votos cada uno.









Nadie se equivocaría si afirmara que el abstencionismo ganó por “goleada” la elección en la CPE. Lo que en la política tradicional se vería como una preocupación, en la CPE fue motivo de festejo y hasta se animaron a destacar como positivo el ínfimo grado de participación en la elección de autoridades de la empresa más grande de la provincia.

Incluso, para hacer comparaciones odiosas, barrios santarroseños poblados convocan a más personas en las elecciones de sus comisiones vecinales. Hasta gremios medianos o grandes lograrían al menos un millar de participantes. Y en ninguno de los casos ejemplificadoos superan los 6 mil afiliados y afiliadas, un 100 por ciento menos que los usuarios y usuarias de la cooperativa de luz.

Pero, los 738 votos alcanzaron para que la conducción de la entidad solidaria salude con “satisfacción” el número de asistentes a las urnas para la renovación del cuerpo de delegados y delegadas en elecciones.

La Lista Celeste en sus tres décadas de gobierno mantiene en el sentido común un acompañamiento que no se percibe en las elecciones. No solo son única lista en la gran mayoría de las 30 elecciones, sino que no logran convocar a un número considerable de asociados y asociadas para que un sábado manifiesten expresamente su apoyo a la conducción de la empresa asociativa.

Desde hace un tiempo los servicios de cable y de internet se han convertido en el estandarte de la cooperativa. Lejos quedaron las acciones sociales que le hicieron ganar consenso y crecer en la sociedad pampeana.

Tanto fue así que de ella surgió como líder opositor por muchos años el referente del FreGen, Pablo Fernández, y hasta uno de sus sucesores, Claudio Pérez Martinez, consiguió una banca en el Congreso Nacional como candidato de la UCR en la Alianza con el FrePaSo.

Quisieron seguir ese camino Oscar Nocetti y otros dirigentes, como el actual titular Alfredo Carrascal, con distinta suerte: el profesor no consiguió los votos necesarios, el arquitecto lo hizo, pero en una lista sábana, ocupando una banca en el Concejo Deliberante de Santa Rosa por cuatro años. Hoy, eso se repite con el concejal José Depetris, que fuera gerente del área de Servicios Sociales por varios años.

Con el peronismo como oposición durante dos de las tres décadas de gestión, se convirtieron en la oposición política más seria que encontró el pejota en La Pampa. Recostados en el diario La Arena cuando el matutino tenía otra inserción, resistieron tres, o cuatro, no más, elecciones en las que tuvieron oposición. Hoy, unos y otros, se pasaron a las filas del proyecto político que encabeza el justicialismo.

Pero, en lo social, la CPE se comporta como las empresas que critica. Sus dirigentes ponen el grito en el cielo por la gran cantidad de deudores de los servicios que presta, pero en especial, de los de energía, apuntándole a los sectores más empobrecidos de la sociedad y a los que no ha dudado en dejarlos a oscuras.

En su momento crearon el Fondo Solidario, que no actualizan, y se logró una tarifa social, pensada en la crisis de 2001 y sus años posteriores, pero no alcanzan a garantizarle el derecho humano de acceso a la energía eléctrica a los que menos tienen. Otros le sumarían el de telefonía, televisión e internet, pero eso parece más una preocupación de países lejanos.

Ayer, según la propia CPE, “un total de 738 asociadas y asociados se acercaron a participar con su voto. En Santa Rosa votaron 510 asociados/as, en Toay lo hicieron 78, en Lonquimay 41, en Anguil 23, en Ataliva Roca 24, en Catriló 28, en Uriburu 18 y en Mauricio Mayer 16”.

La magra participación alcanzó para que dijeran que “Satisfacción es la palabra que sintetiza la opinión de las y los integrantes del Consejo y militantes de la histórica Lista Celeste que conduce a la Cooperativa. No solamente por la cantidad de votantes, que resultaron muy significativos en las localidades interconectadas, sino en particular porque se pudo desarrollar una experiencia singular, en el contexto de la actual pandemia, con todos los cuidados necesarios para el personal que trabajó durante la jornada y los asociados y asociadas que llegaron por sus propios medios a votar”.

El Cuerpo de Delegados/as, máximo órgano estatutario de la CPE, se integrará durante el periodo, con 78 delegados/as titulares y 39 suplentes por Santa Rosa; 9 y 5 por Toay; 3 y 3 por Catriló; Anguil y Lonquimay sumarán 2 y 2 por cada localidad ; mientras que Uriburu, Mayer y Ataliva Roca incorporarán 1 y 1 por cada lugar.

El escrutinio de la votación fue fiscalizado por la escribana Liliana Graffigna y desarrollado por la junta electoral que integraron Griselda Carassay, Cristian González y Mariano Fernández Zorrilla.

Candidaturas

Las candidatas y candidatos presentados por la lista Celeste son los siguientes:

Por Santa Rosa son titulares: Matías Eula, Esther Helt, Carlos Gutiérrez, Gerardo Sucurro, Migue Ponce, Francisco Risso, José Puig, Marcelo Fernández, Juan Carlos Schnellbach, Blanca Lagos, Nelly Sáenz de Sarasola, Carlos Guido, Julio Gazia, Alicia Demasi, Orlando Benéitez, Gabriel Bardini, Elio Mira, Varinia Jouvé, Matías Sapegno, Adriana Amoroso, Sergio Rechert, José Folmer, Hugo Tirenni, Nélida Herbsommer, Gustavo Gaggero, Gustavo Wigand, Juan Carlos Desuque, Marcelo Vélez, Héctor Recuna, Julio Ernst, Roberto Simpson, Silvia E. González, Víctor Olivieri, Carlos Saavedra, María Celeste Moreno, Florentina Beltrame, Claudia Gatica Velázquez, Raúl Herrero, Marta Fraile, Mónica Llach, Juan Monte, Elizabet Exner, Matías Echeverría, Raúl Bruzzone, Andrés Ernst, Raúl Barán, Juan Horacio Ayala, Héctor Valle, Santiago Sauri, Juan Disse, Lorenzo Ortiz, Daniel Fredes, Claudia Zalabardo, Sara Roth, Darío Caloia, Arnaldo Rodríguez, Anahí Tobares Becerra, Juan De la Canal, Francisca Ferretjans, Jorge Chapalcaz, Alejandro Otero, Nélida Pulmann, Justo Tobares, Andrea Kees, Silvia Fraile, Carlos Rincón, Jorge Kloster, Carmen Contreras, Abel Viciatti, Oscar Aimetta, Aurora Martínez, Juan Pablo Fernández, Nora Garciarena, Maximiliano Galmes, Omar Liboa, Pablo Naveiras, Edmundo Salomón e Isas Elías Martínez.

En tanto, por Santa Rosa, son suplentes: Marta Lucero, Jorge García, Rolando Medina, Adalberto Fuhr, Héctor Rodríguez, Joaquín Domínguez, Angélica Nacif, Mirta Castillo, Gregorio Bustos, Víctor Kaus, María del Carmen Ares, Yanina Herrero, Cristian Ortiz, Andrea Ponce, Yésica Naiman, Jorge Repetto Funes, Olga Marelli, Gustavo Kedack, María Angélica Herrero, Lucas Franco, Mario Vandermey, Antonio Bonafina, Alejandro Muñoz, César Juárez, Ana Bartel, Luis Moreno, Claudio Mospruker, Daniel González, Julio Rivero, Martín Galea, Carlos Ceccani, Carlos Domínguez, Daniel Martínez, Gloria Alaggio, Dora Espinoza, Rodrigo Martínez, Adriana Lastre, Silvia Dal Santo y Graciela Iparraguirre.

Interconectadas

La lista Celeste, en Toay, presentó como candidatos titulares a Juan José Maceda, Patricia Nievas, Graciela Rodríguez, Sergio Suárez, Lucas Dalmasso, María Teresa Becerra, Alicia Molina, Daniel Fernández y Edith Valdez. Como suplentes a Kevin Lastre Dupó, Gustavo Silvestre, Isidoro Ferreyra, Graciela Lecitra y Sidia del Valle Kamper.

En Catriló, son titulares Vicente Mallea Gil, Pedro Del Río y María Valeria Scholler; y suplentes, Víctor Cozzarín, Edgardo Descalzi y Hugo Cavallero. En Anguil, son titulares Ana Lidia Jerez Cuellar y María Roxana Diez, y suplentes Héctor Micone y Rubén Schwemmer. En Lonquimay, son titulares Alejandro Iglesias y Eduardo Riego y suplentes Sebastián Pereyra y Eduardo Feito. En Mauricio Mayer, es titular Andrés Errecalde y suplente Ángel Folmer; en Uriburu, titular César Roldán y suplente Carmen Lezcano; y en Ataliva Roca, Jorge Luis Rohdmann y Gustavo Pattacini respectivamente.

