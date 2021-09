Inauguraron Pampero 1, el primer simulador de fuego: “es un orgullo para La Pampa”

Compartir esta noticia:











Este lunes 27 de septiembre, a las 10,30 horas, quedó inaugurado Pampero 1, el primer simulador de fuego en La Pampa.

El simulador recrea condiciones reales de fuego en ambientes cerrados y es de suma importancia para la capacitación de bomberos y bomberas pampeanas.

La actividad fue presentada por la Federación de Asociaciones de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la Provincia de La Pampa en el Destacamento de Bomberos de la Policía de La Pampa (Tomás Mason 1652, en Santa Rosa.









“Es un orgullo tener un simulador de estas características, único en el país. Esto ha sido financiado con subsidios nacionales y provinciales. La pandemia nos jugó una mala pasada en lo que tiene que ver con la capacitación y no pudimos hacer esa capacitación año a año y presencial, durante todos los fines de semana para que los más de 700 bomberos se puedan capacitar”, repasó en diálogo con Plan B, Ariel Alejo, presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios.

“Entonces había que invertir el dinero y luego de charlas con la Mesa Directiva de la Federación, surgió la idea de comprar algo para capacitación y se cruzó este simulador que tenemos en La Pampa. Hoy me toca estar como presidente, pero las 38 Asociaciones de Bomberos Voluntarios y los bomberos, están muy contentos con esta adquisición”, resaltó.

“Hay que empezar a trabajar en algo nuevo, preparar a los instructores y brindar esta capacitación segura a más de los 700 bomberos en la provincia”, dijo.

Alejo afirmó que Pampero 1 cumple varias funciones como simulador: “no solo nos permite hacer prácticas de fuego en una habitación, también en un taller mecánico, una cocina y está preparado para estructuras colapsadas. Esto quiere decir, trabajar con partes que no generan fuego o humo, sino para buscar a víctimas dentro del simulador y también cuenta con la posibilidad de hacer un rescate con cuerdas”.

“Ahora capacitaremos a más instructores del Departamento de Fuego. Luego haremos una agenda anual, para que los bomberos puedan ir pasando esos niveles”, agregó

—¿Existen este tipo de simuladores en el resto del país?

—De este tipo no. El Consejo Nacional tiene algo parecido que es móvil, esto es más moderno con otras características. El simulador es con mano de obra argentina y eso da una satisfacción enorme. Uno pudo viajar a otras academias internacionales y ver los precios en dólares, para nosotros sería imposible importar un contenedor en estas características.

Este es el puntapié inicial para muchas generaciones. La empresa también está trabajando en otros simuladores, como rescate vehicular o materiales peligrosos, que también son necesarios para bomberos y bomberas y ser más profesionales.

—¿Cómo se capacitaban los bomberos con anterioridad?

—Nos dimos cuenta con el tiempo que ya no hay casas abandonadas en los pueblos y que nos prestaban para meter cubiertas o pallets para hacer capacitaciones. Y este fue uno de los motivos también para adquirir el simulador. Por suerte, no hay muchas viviendas que se incendian en La Pampa y hay que estar preparados. Y no es lo mismo el incendio de un pastizal o una banquina. Hay que estar preparado para entrar a un depósito, un taller o una habitación y esto permitirá a los bomberos aprender, hacer las obras necesarias y para la hora que les toque actuar, estar preparados de la mejor manera.

Algunas de las autoridades que estarán presentes fueron Ariel Alejo, Presidente de la Federación Pampeana de Bomberos Voluntarios, Carlos Alfonso, Presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios.

También estuvieron autoriddes provinciales como el ministro de Seguridad Horacio Di Nápoli, la vice intendenta de Santa Rosa, Paula Grotto, el Director General de Defensa Civil, Luis Clara y el legislador nacional del PJ y candidato a la reelección, Ariel Rauschenberger.

