Vecinos y vecinas de Colonia San José vuelven a pedir por la Escuela Hogar

Vecinos y vecinas de la Escuela Hogar de Colonia San José volvieron a manifestarse contra el cierre del establecimiento.

En una nota enviada a Plan B Noticias lamentaron la falta de funcionamiento de la Escuela y advirtieron sobre “un intento de vaciamiento del material digital”, de la dependencia educativa.

La nota completa, consigna lo siguiente:

“Nuestra querida Colonia ha sido una vez mas noticia por un hecho que consterna no solo a los habitantes actuales de San José, si no a una enorme cantidad de gente entre educandos y ex alumnos que en su momento fueron parte de nuestra centenaria Escuela Hogar N°23.









Pese a la promesa del actual Ministro de Educación de nuestra provincia y de los funcionarios de esa cartera que oportunamente se acercaron a la localidad, la Escuela no solo no volvió a funcionar como tal, tambien sufrió esta semana del intento de vaciamiento del material digital con que cuenta la misma, una persona que adujo provenir del ministerio intentó la semana pasada llevarse con destino desconocido las computadoras con que fuera dotada oportunamente, este delegado educativo no contaba con documentación que lo avalara ni orden escrita, por lo que los habitantes de la Colonia le impidieron su cometido pese a la amenaza de hacer comparecer a la fuerza pública para lograrlo, nos encontramos movilizados y en lucha con el único objetivo de recuperar parte de la mucha autonomía perdida y nuestra Escuela Hogar es el último reducto que nos queda de libertad”.

