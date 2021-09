Denunciante de exfuncionario municipal por abuso sexual, sin luz y sin licencia por violencia de género

Compartir esta noticia:











La madre de la adolescente que denunció al exsubdirector de Contenidos de la Municipalidad de Santa Rosa se tuvo que mudar de Puelches a Santa Rosa para acompañar a su hija. Las trabas burocráticas en la Cooperativa Popular de Electricidad y las leyes sobre licencias por violencia de género.









Valeria contó que da clases en Puelches y cuando su hija le relata el hecho de abuso sexual, se tuvo que venir a Santa Rosa y buscar un lugar para vivir con ella con el fin de resguardarla. Hoy no tiene luz y todavía no obtuvo licencia como docente: le propusieron que se tomara unos días por enfermedad.

“Hay un montón de cuestiones que necesitamos que empiecen a cambiar. Me comuniqué con UTELPa la semana pasada cuando ocurre esto y me dicen que me puedo tomar licencia por asistencia familiar. En ningún momento en el médico, cuando se realizan los estudios en el marco de las denuncias, nos pueden otorgar un certificado médico”, dijo.

“Mirá que cuando esto ocurre estaba trabajando en Puelches y desde el miércoles , jueves y viernes estoy con faltas injustificadas. Ayer lunes desde UTELPa me dieron una respuesta muy satisfactoria y acercamos una nota a Casa de Gobierno y Personal Docente, viendo si se puede enmarcar todo esto en la licencia por violencia de género, teniendo en cuenta que la víctima es mi hija y que yo estoy al cuidado de ella”, agregó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Cuando esto ocurre me comunico con la CPE para colocar la luz, los trámites ya los había empezado, no tengo deudas nada, y con mucha frialdad me comunican que tengo que esperar 48 horas para tener el servicio de luz”, dijo.

“En la teoría se dicen muchas cosas y en la práctica se hacen cosas totalmente distintas”, indicó.

Valeria denunció a Jonathan Jeannee como responsable del abuso sexual con acceso carnal de su hija. El joven, que es tío de la adolescente, está preso desde el viernes y le dictaron 30 días de prisión preventiva hasta la realización de la investigación judicial. El jueves el intendente Luciano di Nápoli lo echó de la Subdirección de Contenidos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios