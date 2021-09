Omar Guinchinau: “vamos por el lado de la proximidad con el vecino”

Compartir esta noticia:











El Jefe de La Policía afirmó que su gestión estará cerca de las y los vecinos y manifestó su sintonía con el ministro de Seguridad, Horacio Di Nápoli y el gobernador Sergio Ziliotto. También apoyó la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y dijo que todavía no se han decidido cambios en las Unidades Regionales.

El Jefe y Subjefe de Policía, Comisarios Generales Retirados Daniel Omar Guinchinau y Carlos Raúl Sosa, brindaron este martes una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía.

“Nuestra función va a ser la de trabajar mucho. Se nos ha depositado esa confianza. Si bien hemos estado retirados, no estuvimos tan alejados de la fuerza y estamos más o menos en sintonía. Esperamos tener una buena gestión, con ayuda de ustedes, los vecinos y la gente”, dijo Guinchinau al inicio de la conferencia.

—¿Pudo hablar con Lara?

—Con Héctor hablamos y somos compañeros. El fue mi jefe y tenemos una relación, la estructura está armada y funcionando. Hoy estamos nosotros y mañana estarán otros. Aprovecho la oportunidad para agradecer su trabajo. Y nosotros queremos ser consecuentes también.

—¿Qué impronta tendrá La Policía de La Pampa?

—Es la que traemos, con una trayectoria amplia. Hemos transitado toda una carrera y hemos estado siempre operativos, al servicio de la comunidad. Así va a seguir. Vamos por el lado de la proximidad con el vecino. Luego hablarán los hechos, tenemos que ver cómo seguir trabajando.

—¿Qué opina de la Ley de Seguridad Ciudadana que está en Legislatura, pronta a tratarse?

—Es un proyecto que hago propio y al que adhiero. Entiendo que tiene que haber un cambio en la función policial, tenemos que aggiornanos y ser consecuentes con la sociedad. Son cambios que se van a dar para bien. Es una ley que apunta a la multiagencialidad, en materia de seguridad y saca a la policía del eje central. Creo que es necesario, que el enfoque de la seguridad se haga de diversos puntos de vista.

—Como por ejemplo en los Derechos Humanos…

—Sí, por ejemplo, hay un enfoque en ese sentido, en la ley.

—Se terminan las restricciones, ¿habrá un aumento de la presencia policial? pensando que durante la pandemia bajaron los delitos…

—Sí, por supuesto. Vamos a tratar este tema y como también desde la fuerza volvemos a la normalidad y a esta nueva realidad.

—¿Cómo está la Policía con los recursos?

—El recurso es el que tenemos y estamos bien. Siempre queremos más, por supuesto. Se trata de recursos justamente, es algo a tratar y que valoremos. En función de lo que veamos, gestionaremos.

—¿Esperaba su designación?

—El policía que te dice que no quiere ser jefe de policía, miente. Todos queremos coronar una carrera con ello. Sí me sorprendió. Uno no trabaja pensando en eso, se da o no se da. Me sorprendió gratamente. Estoy dispuesto a afrontar este desafío, con pasión y mucha responsabilidad.

—Hubo muchos accidentes de tránsito en estos días…

—Con el tema tránsito estamos trabajando de manera permanente. Se trabaja con estadísticas y coordinados con el Ministerio de Seguridad, que tiene un área específica. Estamos muy juntos con el departamento de Operaciones, analizando estadísticas. Vamos a ver cómo se sigue en la parte vial, pero hay un gran interés del estado en esa materia. Hay que lamentar víctimas y analizar el hecho en particular.

—¿Qué opina del preso que se ha fugado en Realicó?

En referencia a la fuga de Realicó, me toca de cerca porque detuve al fugado cuando estaba en actividad y ahora tengo que atender esta parte, que desgraciadamente ocurre. Lo cierto es que hay un preso que está fugado. Se está trabajando para esclarecer esa situación.

—¿Hay algún trabajo conjunto con otras provincias, teniendo en cuenta la cercanía con Córdoba o San Luis?

–Sí, hay policías nuestros en el terreno, donde corresponde y creemos que vamos a tener resultados?

—¿Se ha iniciado un sumario en este caso?

—Sí, por supuesto. Más allá de la acción judicial se dispara una actuación administrativa y que está en marcha, que analiza el contexto en que se dio.

—¿Qué opinión tiene que personas que deberían estar en una unidad de seguridad estén detenidos en la comisaría?

—Eso obedece a una cuestión del sistema, que hace que haya presos condenados en comisarías. El Estado está trabajando con otros organismos nacionales para descomprimir esta situación y estos presos condenados estén donde deban estar. Por ahora, la realidad nos indica que tenemos presos en comisarías y que esto, paulatinamente, en algún momento, se va regularizando. Si bien es lento, nos pasan estas cosas. No sé si fue un error trasladar a este preso a ese lugar, la realidad que tenemos es que el preso se fugó y tenemos que encontrarlo.

—¿Evalúan cambios en las Unidades Regionales?

—Sería irresponsable contestarle ahora. No sé si van a dar, estamos analizando todo, hablando con el personal. Esto viene funcionado y queremos que siga así. Si hay que hacer un cambio o no, lo veremos con el subjefe, como seguimos.

—Cuando Ayala renunció, se quejó de no tener llegada al Gobernador, ¿cómo es su relación con Ziliotto?

—Yo vengo desde el Ministerio de Seguridad. Soy policía retirado y cumplía funciones ahí. Estamos en perfecta línea con el Ministro, así que indirectamente, también con el Gobernador. Tenemos en claro cuál es el trabajo y la línea de trabajo que se nos marcó, creo que estamos muy bien.

