Continúan las actividades por la Semana de la No Violencia

El subdirector de Derechos Humanos y No Violencia del Municipio, Juan Esponda, brindó detalles sobre las actividades programadas desde el municipio santarroseño en conjunto con el Concejo Deliberante de la ciudad, para conmemorar en nuestra ciudad la Semana de la No Violencia.

Esponda habló en el programa La Mañana Informativa de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, donde señaló que dicha conmemoración se hará a nivel local a través de variadas actividades y charlas en formato virtual, que ya dieron inicio el pasado 26 de septiembre y se extenderán hasta el próximo 2 de octubre, fecha en que se conmemora a nivel mundial el Día de la No Violencia, como marco del aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi un 2 de octubre de 1869, principal referente de la filosofía de la no violencia en el mundo.

También comentó que en coincidencia con las actividades locales organizadas por su área, se está desarrollando desde el 15 de septiembre en forma virtual en distintos países de la región, la Primera Marcha Latinoamericana por la Paz y la No Violencia, con distintas propuestas como foros de debate en las que se participa a través de la plataforma zoom, que tienen como tema principal, la búsqueda de alternativas no violentas de resolver conflictos de índole económico, político, institucional, etc, e incentivar formas de relacionarse y de actuar no violentas, tanta hacia las demás personas como hacia uno mismo.

Como marco del programa de actividades propuestas a nivel local, el funcionario anticipó que el mismo estará brindando el 2° de Octubre a las 18 horas por zoom una charla titulada “superando la violencia interseccional”, en la cual tratará de analizar y describir desde la visión propia que tiene el Partido Humanista al cual pertenece, la violencia no como fenómeno único y aislado, sino como un problema que tiene muchas aristas y que se puede manifestar de muchas formas y abarcando a distintos órdenes de la sociedad, con el objetivo de plantear posibles formas de abordaje y resolución de dicha temática.

A modo de ejemplo, sostuvo que una de las formas más comunes de la violencia, pero al mismo tiempo más difícil de reconocer y de tomar conciencia al respecto, es la discriminación. En ese sentido expuso entre los sectores que más sufren la discriminación y donde más está arraigada y mal legitimada dicha conducta es la población femenina, junto con los sectores más pobres de nuestra sociedad y en la franja etaria de los jóvenes.

Siguiendo con las actividades que integran el programa de la Semana de la No Violencia a nivel local, precisó que hoy miércoles 29 de septiembre a partir de las 18 horas, se realizará también en forma virtual a través de la plataforma zoom, un conversatorio de feministas humanistas abolicionistas. Entre las expositoras se destaca a presencia de la Concejala santarroseña Alba Fernández con el tema: “Mujeres por el Desarme”, sumado a la exposición de María Eugenia Cáceres, sobre la “Violencia laboral en el sector de trabajadoras y trabajadores de casas particulares, y la charla de Juana Benuzzi, sobre la temática de la “Violencia en el ámbito musical”.

Finalmente, explicó que los interesados en participar del conversatorio podrán ingresar a través de la plataforma zoom con el Número de Id: 606 4760186 y la contraseña de ingreso: 1bNzUY.

