Di Nápoli anunció obras y aclaró: “es mentira que haya que ser de La Cámpora para conseguir trabajo en el municipio”

El jefe comunal de Santa Rosa adelantó que elevarán las multas para combatir los basurales en la ciudad. Anunció obras de asfalto en Obreros de la Construcción y en la calle Raúl B. Díaz y desmintió el ingreso masivo de personal a la comuna.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli evaluó los trabajos de su gestión y adelantó nuevas obras de asfalto en diferentes puntos de la ciudad. Además, desmintió “que haya que ser de la Cámpora”, para conseguir trabajo en el municipio y dijo que su gestión ha sido muy prudente a la hora de incorporar nuevo personal.

En una entrevista, di Nápoli destacó la inversión realizada en el transporte urbano y reconoció que falta inversiones en las garitas. “Ahora estamos invirtiendo en cartelería electrónica. Pusimos una y vamos a colocar dos más: uno en la zona del Hospital y otro en el Barrio Esperanza”, adelantó en declaraciones radiales. “Esto permitirá que los usuarios sepan cuando pasarán los colectivos”, agregó.

“En el caso de las frecuencias, las hemos mejorado mucho y estamos trabajando con Emanuel (Alfayate), para hacer inversiones sobre las paradas. Se presentó un proyecto en el Ministerio de Transporte de Nación y estamos tratando de gestionarlo. Eso llevará tiempo y veremos si sale en el corto plazo”, dijo.

“Y de estas cosas hablamos cuando uno tiene las puertas abiertas en Nación o no, no es lo mismo tener una cosa u otra”, dijo en referencia a la falta de obras en La Pampa durante la gestión de Cambiemos, de 2015 a 2019.

“Hay una línea de financiamiento para hacer inversiones en las paradas. Esperamos poder calificar y lo anunciaremos, si sale, en su momento”, dijo el intendente a periodistas de la FM Radio Noticias.

Por otra parte, se refirió a la falta de semaforización en distintos puntos de la ciudad. “Estamos con el compromiso de semaforizar mejor, algo que es costoso y dificultoso”, dijo.

Luciano di Nápoli adelantó que están avanzadas las negociaciones para asfaltar en la calle Felice, a pesar de que no están los servicios en esa zona. “Hay un proyecto hecho y un compromiso de Nación para conseguir ese financiamiento y que pueda hacerse el asfalto. Vamos a tener que ir al Deliberante para que nos autorice a hacer esa obra sin los servicios abajo. Vamos a dejar prevista la situación, para cuando se pueda hacer un asfalto articulado en las esquinas. Es un proyecto complejo en el que trabaja nuestra gente de obras públicas con el Ministerio de Obras Públicas de Nación”.

“Además, prevemos asfaltar la calle Raúl B. Díaz hasta el fondo, en la calle García, en el barrio Obreros de la Construcción. Es un pedido que me hicieron los vecinos. Vamos a hacer una inversión fuerte en Obreros de la Construcción y el barrio Malvinas Argentinas, en el norte de la ciudad”, indicó el intendente.

En referencia a la proliferación de micro basurales, di Nápoli afirmó que la próxima tarifaria preverá fuertes multas. “Haremos una campaña de concientización primero y luego, que tengan que pagar los vecinos que no cumplan”, adelantó el intendente. “También en los próximos días lanzaremos una campaña para la separación de residuos. Tenemos que tomar el compromiso todos, de no arrojar basura fuera de los horarios permitidos”.

En este sentido, di Nápoli dijo que “tenemos que hacer un millón de cosas, pero no podemos correr del objetivo de sacar a Santa Rosa de la Emergencia Sanitaria. Es una emergencia de salud pública y en eso estamos poniendo mucha plata. Algunos dicen que estamos enterrando caños que nadie ve, pero es lo que necesita el momento histórico la ciudad. Seguir invirtiendo en cloacas,en la red de agua potable, en reparar el asfalto”, agregó.

Consultado sobre “si hay que ser de La Cámpora” para conseguir trabajo en la municipalidad, di Nápoli dijo que “eso no es verdad, es una mentira flagrante, en un momento electoral. Nosotros hemos sido muy prudentes en materia de ingresos al municipio y no hemos agrandado sensiblemente la planta”.

“En una actitud responsable del intendente anterior (Leandro Altolaguirre), hicieron un laburo para sostener una planta de empleados municipales necesaria en un determinado número y poder cumplir con la cuestión salarial. Y hemos ingresado trabajadores en distintas áreas: desde profesores, arquitectos o ingenieros, hasta laburantes de calle, siempre en la medida en que ha salido alguien. No podemos ampliar la planta del municipio y esto no significa que la municipalidad no necesite más laburantes, pero no podemos agrandar la planta, porque no podemos pagar los sueldos”, dijo di Nápoli.

Por último, consultado sobre la tasa de espectáculos, el intendente dijo que “no la inventó Luciano di Nápoli, ni tampoco el anterior o el anterior. Está establecida en la Tarifaria desde el año 1986. Yo no sé si antes se cobró o no. Mi obligación como Intendente es cobrar las tasas y si dejo de cobrarlas, no puedo cumplir con mi obligación como intendente”.

“No obstante eso, entendemos que es una situación muy compleja la de los artistas y la población en general con la pandemia. Estamos trabajando (con los artistas) y nos comprometimos a revisar esa tasa en la próxima tarifaria, para achicarla o trabajar con ellos, sobre todo con artistas locales, en lugares pequeños”, indicó el intendente.

“Y en el medio, nos plantearon hacer algo hasta fin de año. Estamos trabajando en alguna propuesta y nos volveremos a juntar. Se lo propondremos al Concejo Deliberante, que es la autoridad en este sentido”, cerró di Nápoli.

