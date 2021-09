La CPE dejó Fepamco: “hubo reuniones importantes a las que no fuimos convocados”

Compartir esta noticia:











Alfredo Carrascal señaló que la decisión “es poner blanco sobre negro” una situación que se daba de hecho. Críticas a Santarrosa por su doble rol como presidente de Fepamco e integrante de Pampetrol.

El presidente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Alfredo Carrascal se refirió a la decisión de la entidad santarroseña de abandonar el Consejo de Administración de Fepamco por discrepancias con la Federación.

En declaraciones radiales, Carrascal señaló que la decisión se tomó ante el rumbo de la política energética y el tratamiento por aumento de tarifas entre las cooperativas y el gobierno provincial.

En ese marco, Carrascal criticó el doble rol del presidente de Fepamco, Carlos Santarossa) que también es director en Pampetrol, en el estado provincial. “Nos parece que es lo más atinado dejar ese lugar y seguir participando, en la medida que se nos convoque. Seguiremos dando batalla fuera de la conducción, dentro de Fepamco”, dijo en declaraciones radiales.

“Hubo reuniones muy importantes en la que no fuimos convocados, como la de tarifas. No es que salimos de la conducción, en realidad no hemos estado adentro y ahí nos quedó más claro. Esto es poner blanco sobre negro y esta decisión permitirá tener una mayor claridad de las autoridades de gobierno y de otras entidades cooperativas. Tener claro cuáles son las posiciones, desde dónde se dice lo que se dice”, afirmó a periodistas de la FM Radio Noticias.

Cabe recordar que el martes se amplió el Consejo de Administración de Fepamco y las cooperativas de Doblas, Winifreda, Quemú Quemú y Caleufú se sumaron a la conducción de la Federación Pampeana de Cooperativas, pasando ahora a tener 7 miembros titulares y 3 suplentes en el Consejo de Administración.

“Para nosotros hay una situación de incompatibilidad manifiesta en que el presidente de Fepamco sea a su vez director de Pampetrol”, criticó Carrascal. “Es una incompatibilidad política. La razón de ser de la Federación es defender los intereses de las cooperativas ante los poderes públicos y privados y sentimos que eso no es negociable, que hay que sostener, lo contrario es complicar las cosas. La CPE dice que no es lo que corresponde, estar sentado en un lugar y a la vez en otro: cuando Fepamco dirime intereses propios y de Pampetrol, ¿cómo se resolverá esa cuestión”, agregó el presidente de la CPE.

“Hay una contradicción y una situación que por ahora no se manifiesta, pero cuando se presente, nos vamos a querer agarrar la cabeza. Por eso, la hemos querido evitar y no se ha entendido, a lo mejor más adelante”, dijo Carrascal.

El presidente de la CPE aclaró que la cooperativa no está pidiendo cargos en Fepamco. “No hay una ambición de ocupar ningún lugar y que todos podamos desempeñar los roles con tranquilidad”.

