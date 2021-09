Víctima de violencia de género: joven madre reclama ver a su hija

Compartir esta noticia:











Esta mañana una mujer de 24 años se presentó en la Ciudad Judicial para que le garanticen que se cumpla el acuerdo de tenencia compartida al que llegó con su victimario, el padre de la niña de 2 años. Además, el progenitor tiene antecedentes violentos: en 2018 con un grupo de rugbiers pampeanos atacó en Monte Hermoso a un joven que fue internado en terapia intensiva con un coágulo en la cabeza.

Lourdes Vincet espera hace un mes que la Defensoría Civil N.º 1 de Santa Rosa le garantice el cumplimiento del acuerdo de tenencia compartida para poder ver a su hija de dos años. “Desde hace un mes que no la puedo ver, el padre se la lleva a Villa Maza y no cumple con lo acordado”, indicó.









La joven madre es voluntaria del ejército y desde hace un mes que hizo el pedido en la justicia. Quiere cambiar el domicilio del acuerdo de tenencia compartida para que el padre no aproveche esa situación para no llevársela.

“Hace un mes que hice el planteo para cambiar mi domicilio en ese acuerdo, pero acá no me dan respuestas, no me atienden, y hace un mes que no puedo ver a mi hija”, dijo entre lágrimas.

Convivió dos años con su expareja, Cristian David Marsero, relación que culminó porque “él ejercía violencia de género y lo denuncié”, contó a Plan B Noticias.

Lourdes solo pide ver a su hija y que se respete el acuerdo de tenencia compartida por el cual la niña debe pasar el mismo tiempo tanto con el padre como con la madre.

“El convenio lo hicimos ante un juez y ahí se fijó que el domicilio para dormir era el del padre, pero acordamos la tenencia compartida. Las denuncias de violencia de género están en trámite y él me quiso presentar dos denuncias falsas en la justicia penal que ya se descartaron. Ahora dice que me la lleva a un domicilio del barrio Río Atuel, donde ya no vivo, y por eso no me la deja”, contó.

“Ahora me quiere hacer responsable a mí de no ver a mi hija cuando sabe que yo la quiero ver el mismo tiempo que él la ve. Me hizo una exposición en la Unidad Funcional de Género porque no me la quiere llevar a dónde vivo y dice que se presenta en el barrio Río Atuel, donde sabe que ya no estoy”, añadió a Plan B Noticias.

Esta mañana, en la Ciudad Judicial no le dieron ninguna respuesta. Se supone que las personas responsables de la defensoría civil no están en el lugar y le dicen que debe hacer el trámite de manera virtual

“Ya me cansé de pedir turnos, de mandar mensajes al número de Whatsaap, y no me dan ninguna respuesta, no hacen nada”, dijo.

Respecto de la situación contó que “interviene niñez de Provincia” y “Género de Santa Rosa y de Provincia, pero dónde mejor me atendieron fue en la Secretaría de la Mujer (que conduce Liliana Robledo)”, finalizó.

Antecedentes violentos

El padre de la niña estuvo detenido por un ataque a un jovenen Monte Hermoso.

El 11 de febrero de 2018 un grupo de rugbiers de La Pampa, entre los que estaba el padre de la niña, golpeó a un joven que tuvo que ser internado en terapia intensiva en el centro de Monte Hermoso.

Fuentes policiales indicaron a medios de la localidad balnearia que la víctima fue Eduardo Orta Díaz, de 17 años y también proveniente de La Pampa.

El chico fue atendido en el Hospital de la localidad balnearia y dado de alta a media mañana del sábado. Sin embargo, como seguía con dolores de cabeza y vómitos, se lo trasladó al Hospital Penna de nuestra ciudad.

En ese sentido informaron que, tras realizarse una tomografía, se lo internó en terapia intensiva ya que le descubrieron un coágulo en la cabeza.

La policía informó además que se logró identificar a 3 de los 4 participantes de la pelea: Cristian David Marsero y Marcos Emanuel Pascal, los 2 de 27 años y oriundos de Santa Rosa; y a Guido Gastón García, de 22, de Coronel Dorrego.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios