“El oficialismo en La Pampa va a ganar las elecciones del 14 de noviembre”

El diputado nacional del PJ, Hernán Pérez Araujo, se mostró confiado en dar vuelta la elección de las PASO. Afirmó que alrededor de 80.000 personas no fueron a votar y recordó que los candidatos de la oposición no cuestionaron al gobierno de Macri, apoyando decisiones como la construcción de Portezuelo del Viento.

El diputado nacional del PJ, Hernán Pérez Araujo, confió en que el justicialismo puede dar vuelta el resultado de las PASO en las elecciones de noviembre.

En declaraciones radiales, Pérez Araujo dijo que “en septiembre se eligieron candidatos y se puede dar en otra manera en el mes de noviembre, esa es mi impresión”.

“Las elecciones de noviembre son claves para La Pampa, no es lo mismo que el gobierno de La Pampa tenga dos senadores o uno y no es lo mismo que Ariel Rauschenberger, siga siendo diputado o no, en la defensa del Presupuesto de La Pampa. Y no es lo mismo que ‘Lucy’ Alonso sea Secretaria Administrativa del Senado, donde trabaja mucho con nosotros a que sea senadora de la Nación, representando a La Pampa”, afirmó.

“Por eso tenemos que manifestar que queremos legisladores y legisladoras nacionales se pongan la camiseta de La Pampa, independientemente de quien sea el gobierno nacional. No solo estamos eligiendo legisladores para los dos años que queda de este gobierno, sino para los cuatro más, sea el gobierno de Alberto Fernández o no. Esto trasciende y hay que pensar a largo plazo”, señaló Pérez Araujo a periodistas de la FM Radio Noticias.

“No es lo mismo un legislador o legisladora se quede calladito cuando son oficialistas o se pongan la camiseta de La Pampa, gobierne quien gobierne. Y a esto lo dijimos en la campaña del 2019 y lo seguimos haciendo”, afirmó, criticando a legisladores de la oposición que no hicieron cuestionamientos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Pérez Araujo recordó que en las PASO alrededor de 80.000 personas no fueron a votar. “Esto nos despierta expectativas favorables. Quien no fue a votar, nos dejó un mensaje, no solo al Frente de Todos, sino a todos los frentes y partidos políticos que participaron en la elección. Nos están diciendo ‘muchachos, el camino no es este’. Hay un porcentaje de la sociedad decidió abstenerse y a esto tenemos que interpretarlo”.

“¿Por qué, nosotros como miembros del Frente electoral que gobierna los destinos de la provincia y el país, hemos dejado de representar a una parte de la sociedad? Creo que hay un acuse de recibo, de parte del gobierno nacional y del gobierno provincial, de ese mensaje y se está trabajando en ese sentido”.

Para Pérez Araujo, el resultado de noviembre será diferente al de las PASO. “Seguramente, en La Pampa quienes están festejando, van a tener otra cara. Eso está claro, el oficialismo en La Pampa va a ganar las elecciones el 14 de noviembre, como ha sucedido siempre, va a obtener dos legisladores para el Senado y dos para la Cámara de Diputados”.

“Nosotros tenemos que mirar una mirada de largo plazo. Tenemos que gobernar hasta el año 2023, como mínimo y es esa la lectura. Y la ciudadanía, al votar a otra fuerza, nos dice otra cosa. Pero al no concurrir, también nos está diciendo algo a toda la clase política. Nos están marcando la cancha, hay un reclamo de la sociedad en ese sentido y un acuse de recibo, del gobierno provincial y el gobierno nacional”.

Por otra parte, y en referencia a Portezuelo del Viento, Pérez Araujo criticó la foto de representantes de La Pampa en Juntos por el Cambio con Alfredo Cornejo. “Hay que recordar que sus candidatos eran legisladores cuando Macri hizo el convenio con Cornejo (por la construcción de Portezuelo del Viento), dictó el Decreto 519 del 2019 que aprobó ese convenio, cuando se dictó la resolución que emitió la letra de Tesorería y no dijeron nada”-

“Y ahora, cuando son opositores, parece que ‘a nosotros nos cagan los compañeros’, pero es así”, afirmó en referencia a la frase dicha por Carlos Verna y reproducida hace unos días por el diputado provincial de la UCR, Francisco Torroba.

“Hay que remarcar qué clase de legisladores queremos: los que se ponen la camiseta de La Pampa, sea quien sea el que ocupe la Casa Rosada o si somos muy guapos cuando el gobierno nacional es de otro color y cuando somos oficialistas, quedamos callados”, afirmó.

