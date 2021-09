“Me cuesta creer que el pueblo se va a suicidar con esta derecha berreta”

Compartir esta noticia:











El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, volvió a mostrarse confiado en que el Frente de Todos podrá revertir la derrota electoral en las generales del 14 de noviembre al subrayar que «cuesta creer que el pueblo se va a suicidar con esta derecha berreta».

«Vamos a ganar las elecciones. Me cuesta creer que el pueblo se va a suicidar pensando que quienes están en la derecha berreta de este país puedan pensar en sus familias, cuidados o soluciones. En algún momento alguien se dará cuenta de que hay que bajarse de la autopista y agarrar la colectora», sostuvo el funcionario nacional.









En diálogo con Ruleta Rusa, el programa que conduce Nancy Pazos en Rock and Pop, el titular de la cartera policial insistió en justificar la derrota del oficialismo debido a que «la elección del Frente de Todos no tenía atractivo, porque no competía con nadie».

Asimismo, al referirse a los cambios de Gabinete tras las primarias del 12 de septiembre, el referente peronista explicó que «muchas de las carteras se gastan con esta pandemia y es necesario remozar la gestión de gobierno para dar una expectativa mayor» al electorado.

Además, el ex senador nacional analizó el vínculo entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner: «El Presidente tiene la responsabilidad de conducir los destinos de un país y hay una vicepresidenta que tiene una plusvalía de haber sido dos veces presidenta. Cuando opina sabe de lo que está hablando y a eso hay que sacarle jugo».

Por otra parte, Aníbal Fernández también se refirió a la situación en Rosario y advirtió sobre «la metástasis del narcotráfico». «Al narcotráfico hay que atacarlo con seriedad. Es un problema de los argentinos, no sólo de los santafesinos, así que tenemos que ocuparnos como tiene que ser», manifestó el ministro de Seguridad, quien destacó el envío de más uniformados federales a Rosario y señaló que están «esperando instrucciones judiciales para actuar en este tema».

