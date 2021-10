Derrumbe en la calle Don Bosco: “mis hijos no querían volver a entrar a la casa”

Compartir esta noticia:











Martín Montaña, inquilino de la casa a la que se le derrumbó el garaje por la obra en construcción de un edificio, le dijo a Plan B que “se vivió un momento de tensión feísimo”

Plan B Noticias adelantó hace tres días que parte de una casa céntrica de Santa Rosa se había derrumbado por la obra de construcción de un edificio en la calle Don Bosco. La vivienda tiene el garaje sobre esa arteria y la puerta de ingreso sobre Pellegrini.









“Están haciendo un edificio de 7 pisos. Algo que yo les advertí desde el primer momento en que empezaron a construir, es una cuestión de sentido común, si vos le sacás la parte de abajo y queda sin piso, se va a caer”, señaló Martín Montaña.

“Ellos dicen que hay una pérdida de agua, lo que sea, pero si vos ves la pérdida de agua, tenés que sacar de a poco e ir apuntalando”, indicó.

“Estaba acá con la beba, mi hija de 5 y mi hijo de 12 años. Fue un momento de tensión feísimo, tocaron la puerta, el timbre, un ruido bárbaro, y aparece el capataz para decirnos que se cayó el garaje. Veo que se cayó la pared, les digo que tienen que apuntalar porque se cae todo, pero en un momento uno de ellos salió a los gritos de ‘salgan todos que se cae, y salimos todos asustados, pero por suerte no se cayó nada más. Mis hijos no querían volver a entrar más a la casa, recién anoche los convencí y les mostré que era solo el garaje”, dijo el referente de la peña Azul y Oro de Santa Rosa.

“Yo me mudé hace 8 meses acá, estoy pagando alquiler, pero ahora me tengo que mudar. No sé si cuando empiecen a construir no se van a mandar otro macanón, y esto pasa con los alquileres en las nubes. Ayer averigüé por una casa que está en la circunvalación con una pieza menos que esta del centro, y me piden 15 mil pesos más”, ejemplificó.

“Al principio por el susto que se pegaron me ofrecieron el oro y el moro, pagarnos un hotel, conseguirnos garaje, lo que necesitáramos, pero nosotros no podemos movernos porque ellos se equivocaron, les pedí que se fijen bien, que no se caiga nada más” pero “lo que más me molestó es que de la predisposición que tuvieron ese día pasaron a una actitud distinta, ayer los llamé por un problema y ahora me mandan a hablar con el abogado de la empresa y ya cambiaron la forma del trato”, agregó Martín Montaña.

“Uno trata de ser buena gente, trata de colaborar. Hay que vivir al lado de una obra y no les hemos hecho problemas, hay 20 tipos laburando, pero ahora hacen esto, seguro hará su reclamo la propietaria y no sé si nosotros no haremos lo mismo. Estas cosas y esta actitud te lleva a enojarte, a qué te agarre impotencia”, finalizó.

