Domínguez : “2021 será un año récord de exportación y se nota un aumento en el consumo de carne”

Compartir esta noticia:











En su visita a La Pampa el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que en 2021 se vaa exportar tanta carne que va a quedar como el segundo récord de la historia. También dijo que se registra un aumento del consumo de carne.









Consultado por el cierre de exportaciones dijo que “quienes hablan del cierre de las exportaciones logran dos propósitos, el primero, crear incertidumbre en mercados que no lo tienen porque Argentina ha cumplido con todas sus obligaciones, no ha perdido n ingún mercado y no va a perder ningún mercado”.

“Lo segundo es crear incertidumbre en el productor que sale a vender su animal y lo único que hace es bajar el precio de la hacienda del productor. Si ustedes miran los saldos exportables, este año Argentina va a exportar más de la ecuación recomendada, mientras tanto con el argumento del cierre de las exportaciones, al que perjudicaron fue al productor”, resaltó.

Agregó: “este año va a ser el segundo año récord de la Argentina de exportación de carne”.

Consumo

Sobre el consumo de carne dijo que “la ganadería tiene una lógica, que cantidad cabezas de ganado tengo, cuanto faeno, qué nivel de eficiencia, que demanda consumo interno y el resto es el saldo exportable. Lo peor que nos puede pasar es entrar al mercado chino en forma desorganizada. Cada vez que el mercado ha decidido por sí solo, los estragos para la humanidad han sido evidentes”.

Por último afirmó que “este año el consumo de carne proyecta 50,6 kilos, el año pasado fue de 50,2 y resalto que durante el gobierno de Macri el consumo de carne descendió 7 kilos: estaba en 58 en 2015 y bajó a 51 en 2019”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios