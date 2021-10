Giacco y el corte a PAMI: “se mediatizó ex profeso, pero solo dejan de atender algunas clínicas”

Compartir esta noticia:











Desde el PAMI aclararon que en Santa Rosa son dos las entidades privadas que cortaron su prestación para la internación para cirugías. Criticaron a las entidades privadas por ser inflexibles en la negociación con el organismo nacional.

La titular del PAMI en La Pampa, Cecilia Giacco, cuestionó la decisión de un grupo de clínicas y sanatorios de cortar la prestación a las y los afiliados del PAMI a partir de este 1 de octubre.

En declaraciones radiales, Giacco dijo que “es importante aclarar que es un grupo de clínicas y sanatorios de La Pampa (quienes cortaron la prestación), son cuatro clínicas. Sí, podemos decir que son las que mayor capacidad y complejidad tienen, pero tenemos otras que pueden dar atención, en caso de necesidad”, aclaró.

“La Asociación de Clínicas como tal, no existe como antes. Ahora se llaman Cámara de Clínicas y Sanatorios y allí están la Clínica Modelo, Sanatorio Santa Rosa y de General Pico, Clínica Regional y Clínica Argentina”, afirmó Giacco a periodistas de la FM Radio Noticias.

“El resto de las clínicas y todo el sistema de salud pública, continúa atendiendo. Llegamos a un acuerdo con el subsecretario de Salud, para que el sistema de Salud Pública esté a disposición de afiliados y afiliadas que requieran atención. En Santa Rosa, también tenemos a Faerac y a Polymedic, que dan las atenciones que requieren los afiliados”, dijo.

En referencia a la falta de prestación en la Clínica Modelo y el Sanatorio Santa Rosa, Giacco dijo que “ellas cortan el servicio de modulado de internación. Todo lo que sea prestación ambulatoria, van a seguir atendiendo, porque es un convenio aparte. Por ejemplo, las personas que tengan la cápita de atención en la Clínica Modelo y tienen que hacerse una radiografía, van a poder ir, porque este servicio no está cortado. Está cortado el modulado de internación y solo en estas cuatro clínicas (de la provincia).

Giacco recordó que cada afiliado y afilada de PAMI tiene un médico de cabecera que presta la atención normalmente. “Ahora va a su médico de cabecera o fue ayer o anteayer y lo derivó a una consulta especialista y si esa persona se atiende en la Clínica, puede ir a atenderse, lo que no tendrá en esa clínica, es la atención quirúrgica y clínica”.

La titular del PAMI aclaró que “no pueden ir hoy todos los afiliados que tenían cirugías programadas en Clínica Modelo, ir a Faerac o Salud Pública. Pero lo que sea de urgencia, pueden atenderse en los establecimientos que mencioné, inclusive salud pública”.

Consultada sobre cómo se llegó a este corte de prestación, Giacco dijo que venían negociando desde hace meses con este grupo de clínicas. “No hemos podido llegar a un acuerdo porque ellos no están aceptando los valores que nosotros proponemos. En este momento, estamos un 15% por sobre lo que ellos están requiriendo y aún así no aceptaron. Creemos que en este momento, esto ha pasado a un punto de mucha inflexibilidad y no podemos seguir conversando en estos términos. Además, este grupo de clínicas hizo la negociación pública y creemos que eso no es lo más adecuado, ya que lleva mucha intranquilidad a los afiliados y afiliadas”.

En referencia a la falta de acercamiento en cuanto a los números, Giacco dijo que “ellos hicieron una propuesta gradual de aumento, que llega a fin de año a los 99 millones de pesos y PAMI ofrece con todos los incentivos de calidad, porque le estamos sumando una adenda de calidad de pacientes, llegamos, a 150 millones de pesos. Estamos con una diferencia de 50 millones de pesos, con lo que ellos piden. Que no es menor, pero la última respuesta de las clínicas es que no quieren porque eso sería un paliativo hasta fin de año”.

“Ellos quieren que les aseguremos una previsibilidad para el año que viene y PAMI no puede hacer un convenio aparte con La Pampa. Ya hemos arreglado unos reclamos que tienen que ver con honorarios, aranceles, valores modulados de internación, iguales a Patagonia Norte. Ahora, en esta propuesta, estamos llevando los honorarios de anestesia, que es un reclamo antiquísimo de prestadores, los sacamos afuera de los módulos para que los trabajen mejor con anestesistas y no le saquen la mayor parte de los módulos, como dicen ellos. Dimos respuestas a reclamos históricos y aún así, no podemos llegar a un acuerdo aceptable, quieren que aseguremos una previsibilidad para el año próximo y no podemos sacar del nomenclador esas previsiones, porque en realidad, se va haciendo de acuerdo al presupuesto de cada año”, criticó Giacco. “Además, en el acta acuerdo, le estamos ofreciendo una frecuencia quincenal de reuniones y aún así, no quieren cerrarlo”, agregó.

Giacco afirmó que las y los afiliados que tengan cirugías programadas en el Sanatorio Santa Rosa o Clínica Modelo, deberán hablar con sus profesionales y reprogramarlas. “Si es una cirugía de urgencia, pueden ingresar por guardia o consultorio externo o ambulancia, van a ir a los otros centro (Faerac, Polymedic) o Salud Pública. Si hay pacientes internados, (en la Clínica Modelo o Sanatorio Santa Rosa), continúan internados. No se puede sacar un paciente a la calle, se asegura la internación hasta que se recupere. Y de eso, se hace cargo PAMI, que no dejó de pagar nunca”.

“Nosotros no dejamos de pagar, lo que no se firmaron los nuevos valores para continuar la atención”, explicó Giacco.

Consultada sobre posibilidades de negociación con este grupo de clínicas, Giacco dijo que las últimas conversaciones fueron el 30 de septiembre. “No llegamos a un acuerdo y vamos a ver cómo sigue esto. Se llegó a esta situación por una presión de las clínicas, para mejorar sus valores. No era necesario mediatizar este conflicto y este convenio iba a tener una renovación y tratamiento previo, como muchos convenios. Con decisión de salir a mediatizar este tema, lo consideramos como una actitud coercitiva para lograr mejores valores, cuando PAMI ha hecho ofertas superadoras. Esto excede lo estrictamente sanitario, por eso a veces pensamos que hay un trasfondo político o de desconocimiento. Nosotros cumplimos con reclamos históricos que no habían logrado en años. Nosotros creemos que este conflicto se mediatizó ex profeso y nada se mediatiza en la forma que tiene PAMI y genera otra sensibilidad social”, cerró Giacco.

