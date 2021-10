En la apertura de la Expo Rural, la Agrícola Ganadera reiteró las críticas al gobierno

Compartir esta noticia:











El presidente de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodriguez, fue el encargado de expresar los cuestionamientos ante la atenta mirada del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez, quien arribó ayer a la provincia en el marco del conflicto que mantienen las entidades rurales por el cupo a la exportación de carnes.









Pese a las reuniones mantenidas en las últimas horas con el gobierno provincial y el gobierno nacional donde se anunciaron mejoras para el sector como la apertura de exportación de vaca a china y el financiamiento para la producción, la Agricola Ganadera tuvo un duro discurso en la apertura de la 95º Exposición Rural que se llevó a cabo este sábado en la Rural de Santa Rosa con la presencia del gobernador Ziliotto y el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez.

En efecto, lo primero que Rodriguez marcó de todo el pergamino de reproches que desembozó en el evento, fue la “pérdida” del sector frente a la política de restricción de exportación de carne del Estado nacional.

“Las restricciones a la exportación de la carne vacuna repercutió negativamente en todo el país y nuestra provincia”, dijo el titular de la AAGLP y añadió que ésta “trajo consecuencias desfavorables en lo inmediato y con repercusión negativa en el mediano y largo plazo”, añadió.

El dirigente agrario enumeró que “la medida se implementó en 2006 y 2008 y fracasó rotundamente. Como consecuencia cerraron 150 frigoríficos y se perdieron 15.000 puestos de trabajos. El stock de bovinos cayó drásticamente y el país perdió más de 10 millones de cabezas de ganado”.

Además resaltó que los productores pampeanos “se vieron especialmente afectados, especialmente afectados, sobre todo a quienes se ubican en la zona más marginal de la provincia, donde es imposible dedicarse a la producción de cereales y oleaginosas, es por esto que la medida afecto precisamente a los productores más vulnerables”.

Rodríguez expresó que “el discurso de cerrar las exportaciones para garantizar carne barata en la mesa de los argentinos es falso y demagógico. El 70% de las exportaciones eran de vaca y tenían a china como principal destino, categoría que no es demandada por los consumidores argentinos”.

Frente a esto consideró que “por el contrario, se perjudicó al preductor porque disminuyó el precio de la ascienda en pie y el consumidor no vio una variación significativa en la góndola”.

“Se debe hacer lo contrario. Fijar políticas a largo plazo que incentiven la exportación para aumentar la exportación”, indicó.

Por otro lado, planteó que la restricción de exportar trajo aparejado “una pérdida de los mercados que ganaron otros países, y es una tarea dificultosa y costará años volver a recuperar”.

Rodriguez apuntó también a la inflación al señalar que “la caída del consumo de carnes es consecuencias del deterioro salarial producto de la inflación” y que a eso “hay que sumarle que un tercio de lo que pagan los consumidores por cada kilo de carne corresponde a impuestos”.

“La decisión de nuestra institución de no participar de ningún plan provincial ganadero hasta que no se revierta esta medida, no implica un portazo. Un plan ganadero enmarcado en una política de cierre de exportaciones está destinado al fracaso, y no seremos cómplices”, manifestó el ruralista pampeano.

En ese marco, criticó fuertemente la decisión del gobernador Ziliotto de acompañar esta medida y lamentó “la reacción tardía”, en referencia a las medidas orientadas al sector, anunciadas ayer conjuntamente con el ministro Domínguez.

Entre otra cosas, Rodriguez reiteró las críticas de los ruralistas por «la voracidad fiscal», en La Pampa «el sistema del SIRCREB es un ejemplo de ello», dijo. «Es un exceso que el Estado provincial, a través de Rentas, comete a diario», se quejó.

«Perjudica no solo a los agropecuarios sino a todo el sector privado de toda la provincia. Somete a los autónomos a pagos desproporcionados y abusivos», recriminó el dirigente de la AAGLP y sostuvo que con «el animo netamente recaudatorio conspira contra la inversión y el crecimiento del sector privado».

También manifestó la preocupación por el sistema de guías de transporte de ganado y cereales, y su adecuada implementación.

Por último, pidió al ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, «que sus declaraciones de que no se concibe a la Argentina sin el campo, no sean solo declaraciones formales, sino que actúen en consecuencia».

