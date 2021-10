“La cadena frigorífica, la ganadora de la discusión por la exportación de carne”

Compartir esta noticia:











La frase corresponde al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, en el marco de la apertura de la Exposición Rural de Santa Rosa.









Domínguez llegó a la capital pampeana el viernes para firmar convenios y anunciar medidas para el sector agrario, enfrentado con el gobierno nacional por la restricción a la exportación de carne bovina.

Previo al discurso en la Rural, el ministro había anunciado la liberación del cupo para exportar vacas a China, y firmado convenios de financiamiento para el sector con el gobernador pampeano Sergio Ziliotto.

La medida fue celebrada en lo bajo por los ruralistas, pero en el palco de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa lanzaron encendidos discursos contra la intervención del Estado y pidieron la liberación total de controles y restricciones.

La exportación no está cerrada

Domínguez habló después de los oradores de las entidades rurales, cuyos discursos fueron críticos al gobierno por las políticas hacia el sector, como el cupo de exportación para la carne, y echó por tierra las especulaciones de la dirigencia de CARBAP que sostenían que los anuncias eran «un hecho político» en el marco de la campaña electoral.

El ministro refutó los datos vertidos por el sector de la cadena de la carne respecto de las consecuencias de la restricción para exportar. “El 2020 fue el ciclo más alto del ciclo histórico exportador de Argentina, y este año será uno de los más altos del ciclo de exportación. Permítanme disentir. Las exportaciones no estuvieron cerradas. Se exportó la Cuota Hilton, la Cuota 481, las otras Cuotas País, se han anticipado Cuotas, algo extraño en el mercado, y vamos a terminar en el orden de las 750 mil toneladas, hay que ver cómo termina la ecuación de fin de año. Pero las exportaciones no están cerradas. Y tienen mi teléfono para poner el cuerpo y resolver los problemas que haya”, expresó.

Tire y afloje

El ministro recordó que en el 2000 «Argentina salió adelante de la mano del campo» al tiempo que sostuvo que «está muy bien que reclamen por sus intereses, y nosotros tenemos la responsabilidad de Gobernar y ser justos».

«Yo creo que la ganadería es un tema cultural. Les aviso que la definición de bien cultural, de consumo popular, es del Instituto de la Carne, que lo manejan y lo integran ustedes, si no están de acuerdo ustedes arréglense con lo que escribieron. Yo tomé nota. Estos días hicimos todas las consultas técnicas para encontrar un horizonte común, no soy nadie para unilateralmente decidir. Creo que juntos debemos encontrar un modelo de desarrollo de los negocios que a los argentinos nos interesan.», sostuvo.

Domínguez le planteó a los dirigentes rurales que «tampoco pueden permitir que pongan en contradicción a los intereses del campo con los de la sociedad, porque lo están haciendo».

Pidió «organizar la discusión alrededor de modelos de negocio y de desarrollo» y sostuvo que «la dirigencia argentina no entiende al campo, de ningún partido, por una visión porteñocéntrica».

«Pongámonos de acuerdo en la información, los datos, los suyos y los que tiene el Estado. Me pueden cuestionar cualquier cosa, menos que no salir a buscar mercados y negocios. Al mercado de China tuve el honor de haber ido a abrirlo. A Rusia me toco ir a mi. A India fui yo. A los BRICS y a Brasil me pegué yo. Estaba desesperado porque Brasil nos pudiera integrar a esa estrategia porque estaba convencido que era nuestra plataforma. Y sigo creyendo lo mismo», repasó.

Por eso reiteró, «tengamos la misma base de información para discutir los negocios, ponernos de acuerdo y dejar atrás esta discusión que creo es un mal entendido que nunca termina. Y si encima en Argentina tenemos el problema que cada 2 años se mezclan las campañas electorales, después entran en el tema gente que no es del sector ni conoce y termina siendo la Torre de Babel. Y ahí no hay destino para nadie. Solo hay destino si aceptamos que tenemos miradas diferentes, pero que partimos de la misma información y cada uno va a aportar su visión para crecer «, expresó.

La cadena frigorífica, la ganadora en la discusión por el cupo a la exportación de la carne

«Si nos organizamos quizás podamos modificar la discusión en Argentina. Porque mientras estamos discutiendo los que estamos acá, hay algunos sectores que ganan, y con el sector de la exportación la cadena frigorífica ganó y el que perdió fue el productor», sentenció.

Finalizando su discurso, Domínguez dijo que “hay que terminar las cosas que son urgentes y entre noviembre-diciembre, fijemos las reglas para la próxima década, reglas de negocio. Yo no vengo a hablar de problemas ideológicos, estos son negocios, y no se puede jorobar con eso”.

“Llamé a China, consulté a la Unión Europea, y quédense tranquilos que el mercado no se perdió ni se va a perder ninguno, y nosotros tenemos una oportunidad. Ya tenemos garantizada la sanidad de nuestros productos, y eso es previsibilidad por largo tiempo”, culminó.

