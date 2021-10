Salaberry en la Rural: “Hasta el momento las medidas son a corto plazo”

Compartir esta noticia:











El presidente de Carbap, Horacio Salaverry, participó de la Exposición Rural de la Asociación Agrícola Ganadera en Santa Rosa. Se diferenció del ministro Julián Domínguez: “si hubo cupo y si faltó exportación”.

Después de los discursos, Salaverry fue entrevistado, donde fue consultado sobre el discurso del gobernador Sergio Ziliotto: “hizo un discurso donde repasó las acciones locales que se viene haciendo en La Pampa respecto al sector y me pareció interesante el paneo que hizo y el apoyo al sector, lo que pasa es que entendemos que el apoyo tiene que ser completo, en el sentido de cuando hay una problemática nacional, los gobernadores tiene que tomar a nuestro entender partido por la producción y por los habitantes de sus representados”.

“Igualmente es importante el repaso que hizo de la política local con asistencia, creo que hay una dirección correcta. Parece que se empieza a entender en este momento cual es la necesidad del sector”, afirmó.

Respecto al discurso del ministro Julián Domínguez precisó que “Pasa lo mismo con el ministro que de alguna manera mantuvo la idea de lo que le manifestamos de trabajar juntos, el tema del dialogo nosotros nunca lo hemos rechazamos, pero los diálogos no pueden ser estériles. Nosotros planteamos una visión a largo plazo”.

-¿Usted cree que estas decisiones nuevas que se han tomado partiendo de que Domínguez acaba de asumir, pareciera que les da respuesta a las demandas que usted plantean?

-Sobre el dialogo si, pero yo me refiero a las medidas, que hasta el momento son de a corto plazo. Si la visión como dijo Domínguez va hacer a largo plazo creo que es totalmente correcta y lo podemos hacer juntos, pero que el gobierno debe querer pensar en una medida a 10 o 20 años y eso es lo que reclama Carbap.

-¿Qué le pareció el tema de los datos que dieron?

-El tema de la evaluación científica o el salto de térmica, no me queda claro a que se refiere. Si yo paso el 25 o el 27 salta la térmica, la verdad no sé qué quiere decir. Nosotros tenemos estudios hechos que no indican ningún problema en ese sentido, ni de abastecimiento ni de nada por el estilo.

Aclaró que en el discurso “el ministro habló de cupo y exportación y yo digo si hubo cupo y si faltó exportación. No lo dijo el ministro, pero tuvimos un primer semestre de mucho mayor de exportación que la del año pasado, ahí esta porque este año vamos a conseguir un poco menos que el año pasado, porque el primer semestre que estaba abierto se exportó muy bien”.

-¿Será récord este año?

-El año pasado sí, este año no. Ese récord fue el que también permitió un ingreso de divisas al gobierno para mantener a través del sector agropecuario en su totalidad una estabilización del dólar que hoy no tiene, porque hubo una liquidación extraordinaria de venta e ingresos de divisas- Eso hay que tenerlo en cuenta, eso también es lo que genera el campo.

-¿Cómo se explica el aumento de precios de la carne?

-Hay que ver los datos concretos. El gobierno aísla la carne de la inflación lo cual es un tema extraño. En economía, la definición de inflación es el aumento sostenido de precios y generalizado, que significa que todos los productos aumentan. Voy a dar un solo ejemplo, hay una variable del aumento de los valores que maneja el Gobierno que es a través de YPF, 85% de aumento. Si uno cree que todo lo demás aumenta y la carne no tiene que aumentar, es hablar técnicamente mal y equivocado.

