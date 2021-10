Entregan en Santa Rosa el primer DNI no binario de La Pampa

Compartir esta noticia:











El juez y jefe del Registro Civil de la ciudad Santa Rosa, Rubén Funes, entregó el primer DNI no-binario de la Provincia.

El DNI no binario fue establecido por el decreto 475/21 y se enmarca dentro de la Ley 26743 de Identidad de género. Esto significa que las personas que no se identifiquen como varón o como mujer podrán optar por la nomenclatura “X” en el campo “sexo” en el DNI y pasaporte.









Es el caso de Cristal Picón de 22 años, residente de nuestra ciudad quien al realizar este trámite expreso: “Creo que es muy importante acceder a los derechos, por eso me sorprendí al ver que soy la primera persona en La Pampa con DNI no binario. Quizás este, sea el puntapié inicial para que otrxs se animen y lo hagan. Hay que romper con el no binarismo ya que no hay una sola forma de ser no binarie, mis pronombres son femeninos entonces, soy “la piba”, por ejemplo, pero no soy mujer, tampoco soy varón, el no binarismo existe y poder acceder a un DNI que me represente tal cual me autopercibo es, básicamente respetar mi existencia y que el Estado lo avale. Quiero agradecer al Juez de Paz y al personal de Registro Civil porque me encontré con un sistema preparado para esto, me trataron súper bien, fueron muy respetuosxs y se hizo muy rápido”

Cuando el Gobierno de Alberto Fernández tomó la determinación de implementar el DNI no binario aseguró que el reconocimiento de la identidad de género de las personas que se identifican por fuera de las normas binarias de género es un gran avance para toda la sociedad, ya que termina con la imposición obligatoria de las categorías “masculino” o “femenino” y reconoce el derecho a la identidad de género, como una vivencia interna y subjetiva que no depende ni de las características biológicas, ni de las categorías impuestas de varón y mujer.

Con este reconocimiento de derechos, Argentina se convierte en el primer país de América Latina en ampliar y reconocer identidades más allá de las categorías binaria, junto a otros países como Alemania, Canadá, India y Estados Unidos.

