Nobel de Medicina para dos científicos por descubrimiento de receptores para temperatura y tacto

Sus «descubrimientos revolucionarios» nos han «permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden desencadenar impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo», informó el jurado del Nobel en Estocolmo.

El científico estadounidense David Julius y el estadounidense de origen libanés y armenio Ardem Patapoutian ganaron este lunes el Premio Nobel de Medicina por sus descubrimientos sobre la forma en la que el sistema nervioso percibe la temperatura y el tacto.

«Antes de los descubrimientos de David Julius y Ardem Patapoutian, nuestra comprensión de cómo el sistema nervioso percibe e interpreta nuestro entorno aún contenía una pregunta fundamental sin resolver: ¿cómo se convierten la temperatura y los estímulos mecánicos en impulsos eléctricos en el sistema nervioso?», describió el jurado en un comunicado.

Y añadió que «los descubrimientos (…) de los premios Nobel de este año nos han permitido comprender cómo el calor, el frío y la fuerza mecánica pueden iniciar los impulsos nerviosos que nos permiten percibir y adaptarnos al mundo que nos rodea».

Los canales TRP (descubiertos por Julius) son «fundamentales para nuestra capacidad de percibir la temperatura», en tanto que el canal Piezo2 (descubierto por Patapoutian) «nos dota del sentido del tacto y la capacidad de sentir la posición y el movimiento de las partes de nuestro cuerpo», explicaron.

