Whatsapp, Facebook e Instagram, caídos a nivel global

Los servicios de Whatsapp, Facebook e Instagram se cayeron esta mañana en todo el mundo, según han reportado usuarios en Twitter y confirmó el sitio especializado Downdetector.

Los primeros reportes sobre la caída de Whatsapp -propiedad de Facebook, al igual que Instagram- se produjeron a las 12.15 de este lunes, y en menos de una hora sumaron más de 20.100, precisó Downdetector.

Los reportes sobre las caídas de las dos redes sociales datan de la misma hora, según el detalle del sitio especializado.También se encuentra caído Facebook Messenger, el servicio de mensajería de la plataforma homónima.

Una de las cuentas oficiales de Instagram en Twitter dio cuenta de la caída de su servicio, y pidió «paciencia» a sus usuarios: «Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!», posteó.

Facebook, por su parte, salió a pedir discupas también por Twitter: «Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente».

