Subzona14: Marín volvió a declarar y defendió a Aragonés, señalado como “buchón” de los militares

El exgobernador y expresidente del Partido Justicialista de La Pampa, Rubén Hugo Marín, declaró nuevamente en los juicios de la Subzona 14. Defendió al exdirigente sindical y exdiputado nacional, Carlos Aragonés, denunciado por las víctimas como informante de los militares, y reivindicó la investigación que llevó a cabo contra la Policía de La Pampa por los delitos de lesa humanidad durante la dictadura.









Marín era vicegobernador de La Pampa, cuando la provincia tenía como gobernador a Aquiles Regazzoli, depuesto tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Tras el retorno a la democracia fue gobernador por 4 mandatos y referencia del peronismo y la política pampeana.

El histórico dirigente declaró en forma presencial ante el Tribuna Oral Federal, en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa, en el juicio contra los represores que actuaron bajo el comando de la Subzona14 en territorio pampeano. Lo hizo por tercera vez, ya que, había declarado en el primer y segundo juicio.

El histórico dirigente reiteró que “el día del golpe estaba en Buenos Aires, haciendo un trámite de gobierno”. Esa tarde los medios gráficos y ya a la tarde los medios gráficos anunciaban el golpe, así que le hablé al chofer de la Cámara que me fuera a buscar. Yo estaba parando en el Hotel de UDA”.

“En ese momento había una discusión porque Lorenzo Miguel estaba hablando con el comandante del Ejército, que había o que no había golpe, llegó el muchacho que me fue a buscar, con Juan Carlos Suarez, que era subsecretario de Gobierno, llegó Aragonés, y Coronel (secretario general del gremio de la Carne). Ellos se quedaron y yo retorno. Nos pararon a la altura del Hipódromo. El que nos paró era el jefe de la banda, lo conocía porque era el que estaba en los actos públicos del gobierno. Se comunicaron con Casa de Gobierno y me dejaron ir a mi casa”.

Marín residía en la Av. Belgrano, barrio histórico de funcionarios provinciales, al tiempo que tenía su casa y estudio en la ciudad de General Pico. “Al frente del estudio se paraba una tanqueta todos los días. No entraba nadie. Había una sociedad de miedo”, aseguró.

Videla en La Pampa

“El 17 de octubre Videla (presidente de facto impuesto por la Junta Militar), antes del golpe ya había un Decreto donde la policía de provincia pasaba a depender del Ejercito. Es decir que Baraldini no asumió el día del golpe, ya estaba como Jefe de Policía. Le dije a mi señora “por qué no nos vamos” porque yo sabía que nos iban a ir a buscar no sé con qué excusa y fui a Tribunales, donde se registraba la entrada y salida de los profesionales. A las 2 de la tarde estábamos almorzando y rompieron la puerta para entrar y me llevaron a la Comisaría detenido”, relató.

Vio a Baraldini que “se paseaba” por el pasillo de la Comisaría de General Pico, donde pasó la noche detenido. Al otro día fue a la Seccional Primera de Santa Rosa. “Esa comisaría me había tocado inaugurarla a mi. Ahí se manejaba la Subzona 14, los oficiales y los interrogatorios”, dijo señalando hacia arriba, en señal de la planta alta, donde eran interrogadas y torturadas las víctimas de los represores.

“A la noche, uno que había sido mozo en la Cámara de Diputados, me trajo un colchón. Ahí quedé 2 o 3 días, no recuerdo exactamente. Me subieron arriba en a tomarme declaración. Tenía un reflector que me impedía ver de frente a quien me tomaba declaración. Me parecía que era una persona joven por que le veía las manos. Me preguntaron quien había tirado panfletos en contra de la dictadura cuando Videla fue a General Pico y de donde había sacado los dólares Juan Carlos Suarez, el subsecretario de Gobierno, que en ese tiempo ni sabíamos que eran los dólares. Cuando salí le pregunté y me dijo que como no nos pagaban el sueldo, vendió el auto para comer y cambió dolares en el Banco que le habían dado como parte de pago. Ellos sabían todo los detalles de cada uno, de funcionarios y no funcionarios. Había una vigilancia permanente», describió.

Después fue trasladado a la Jefatura de Policía, “ahí estuve 4 o 5 días y me largaron”. Cuando lo liberaron destacó que se quedó sin trabajo. “Cuando llegué al estudio, todas las mañana paraban una tanqueta en frente. Yo era apoderado del Banco Industrial y me echaron, también de los gremios de los que también era apodera, como la UOM, el más importante”, explicó.

“A la noche llevé a mi familia a Santa Rosa, quedaron en la casa de una hermana de mi señora, a la noche me reúno con Balari, le dije lo que pasaba “tratá de cuidarme a la familia”, porque no sabía que podía pasar, ya había compañeros que los habían picaneado. En esa reunión estaba Nardillo, fiscal de Cámara y la conexión que tenía Baraldini, junto al juez de instrucción, Terani, y el fiscal de primera instancia Ortíz Zamora”.

“Nardillo dijo que no tenía que quedar como víctima y que iba a iniciar acciones para borrarme de la Política. Me hizo dos juicios. Terani me hizo la instrucción, pero por la fecha del delito que inventaron, instigación al delito. Al otro día tuve que ir a indagatoria, cuando se fijan la fecha del expediente Terani no era competente, si lo era el juez Triputti, que me dijo “quédese tranquilo que conmigo no van a jugar a la política”. Se lo agradezco porque eran tiempos para nada cómodo. Después a Terani me lo encontré en Mar del Plata y me vino a pedir perdón”, dijo Marín.

“Nardillo me fue a ver cuando era vicegobernador para pedirme trabajo. Conseguí su nombramiento para que lo nombraran fiscal en General Pico. Nunca supe porque su obsesión”, agregó.

Marín dijo que “en La Pampa por suerte no hubo fallecidos” por la dictadura “pero si había miedo» y que «los amigos míos se cruzaban de verada porque tenían temor. A excepción de un sector reducido que tenía conexiones muy importantes”.

1983

Marín recordó que cuando asumió la gobernación tras el retorno de la democracia “los primeros dos decretos fueron investigar la violación de derechos humanos de la Policía, y reincorporar a todos los despedidos por causas políticas”.

Marín defendió dicha política, que había encargado a Juan Carlos Tierno y el comisario Timoteo Truil. “Ambos se hicieron cargo, consiguieron las pruebas, algo que no eran fácil. Las víctimas no querían acercarse a declarar porque tenían miedo. El pueblo pampeano tenía el derecho de saber que era lo que había pasado”.

Recordó que “fueron exonerados los policías considerados responsables, cuando yo me voy del Gobierno, el STJ se declara incompetente porque todavía estaba en jurisdicción militar, pero se había creado la CONADEP, a donde se había enviado una copia del expediente, y se pudo recuperar porque el original lo habían desaparecido los militares. Además encontramos un telegrama en Jefatura que decía que se quemara toda documentación que tuviera relación con la actividad militar”.

“Transcurrido el tiempo creo que fue aceptada la decisión. No tuvimos acompañamiento mediático. También tuvieron miedo ellos, presumo. Después con Alfonsín comenzaron los juicios de lesa humanidad. Debo decir que La Pampa fue la única provincia argentina que tomó la decisión de investigar la violación de los derechos humanos”, valoró.

Defensa de Aragonés

El exgobernador apuntó a las víctimas que declararon en los sucesivos juicios contra el exdirigente de la CGT y exdiputado piquense, Carlos Aragonés, sindicado como «buchón» de los militares y que fuera citado a declarar por el Tribunal como víctima de la represión.

“Lo que me dolió fue que algunos mencionaran a otros que estuvieron detenidos como los que denunciaron a fulano. Estuvieron detenidos, fueron picaneados, no hay derecho», dijo Marín.

«Realmente me dolió porque los conozco, con uno de ellos no me hablo, tengo problemas. Pero no es así. Muchos declararon que no saben lo que firmaron. Los encapuchaban, lo sentaban lo torturaban y lo hacían firmar una declaración hecha. Para algunos estuvo bien, y para otros que metieron la política de por medio, incluso estar detenido, preso, haber sido destituido, algunas que no sé qué rol tienen, lo hacen con un rol que no es estrictamente averiguar la verdad”, declaró.

