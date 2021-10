“En La Pampa aumentaron los casos de sífilis y VIH en todas las edades y estratos sociales”

Compartir esta noticia:











Desde hace un mes reabrió el Consultorio ubicado en Gil 751. Los testeos son gratuitos y confidenciales. Los resultados se dan a conocer a las 24 horas.

Todos los miércoles, de 9 a 11 horas, funciona en la Asistencia Pública un Consultorio con testeos gratuitos para prevenir enfermedades de transmisión sexual.

Los testeos pueden realizarse en el Centro Sanitario ubicado Coronel Gil 751.“Estamos haciendo testeos de enfermedades de transmisión sexual en un Consultorio. Esto funciona todos los miércoles de 9 de la mañana a 11 horas. Lo que hacemos es un testeo no solo de VIH, sino también en lo que tiene que ver con Hepatitis B y Sífilis”, dijo Lilia Schan.

Schan agregó que los resultados de los testeos están a las 24 horas. “Allí se los vuelve a citar a los pacientes para darles los resultados y en el caso de ser positivos, cómo iniciamos un tratamiento”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“En el día de hoy, hemos atendido a bastante personas. Este es el cuarto miércoles que estamos y la gente se va acercando de a poco, cuando se entera del funcionamiento del Consultorio, que había dejado de hacer algunas cosas y hemos impulsado ahora todo lo que tiene que ver con enfermedades de transmisión sexual”, afirmó.

“Muchos de quienes se acercan no es porque tengan síntomas, sino inquietudes, por haber tenido relaciones sin cuidarse, es decir no utilizar un preservativo o campo de látex y por eso vienen, para estar seguros de no tener enfermedades de transmisión sexual. La mayoría de los que han venido, no tienen síntomas, vienen solamente por prevención”, dijo Schan.

—¿Tienen algún costo los testeos?

—No, son gratuitos y confidenciales. Los datos quedan acá y es de manera gratuita.

—¿Hay un aumento de enfermedades de transmisión sexual?

—Sí, lo venimos viendo desde hace años. En La Pampa, hay aumento de casos de sífilis y VIH, en todas las edades y estratos sociales. Hay que dejar de pensar que se da solo en jóvenes, tenemos casos en personas adultas, jóvenes, adolescentes con estas patologías y dejar de pensar que hay más incidencia en un género u otro o estrato social.

La forma de prevenir estas enfermedades es cuidarse con preservativos o campos de látex, que es una barrera que se hace con el preservativo masculino y se utiliza cuando el hombre le va a hacer sexo oral a la mujer, para cubrir los genitales femeninos o bien cuando dos mujeres tienen sexo entre sí, para cubrir sus partes genitales femeninas.

—Si hay casos positivos, ¿se inician los tratamientos?

—En el caso de sífilis, por ejemplo, los derivamos a los médicos para que les hagan tratamiento. Y si es el caso de una persona VIH positiva, comunicamos a las personas con la gente de Infectología, a nivel del hospital.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios